Liegt es an Tiktok, Herr Pieper? Warum Jüngere die Proteste gegen Rechtsextremismus weniger unterstützen

Herr Pieper, junge Menschen unterstützen die aktuellen Proteste gegen Rechtsextremismus laut ARD-Deutschlandtrend deutlich weniger als alte Menschen. Auch auf den Demonstrationen selbst ist der Altersdurchschnitt oft hoch. Ist die Jugend in Deutschland demokratiefaul?

Nein, junge Menschen sind weder demokratiefaul noch stehen sie der Demokratie ablehnend gegenüber – zumindest nicht in signifikant höherem Maße als ältere Generationen. Anders als Ältere haben sie jedoch nicht das Gefühl, politisch selbstwirksam zu sein. Sie erleben die Politik zwar als sehr wirkmächtig in ihrem Leben, wie beispielsweise während der Schulschließungen in der Covid-19 Pandemie, haben aber andersherum nicht das Gefühl, dass sie Politik sinnvoll beeinflussen können.