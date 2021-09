Querdenker“ stört Laschet-Auftritt - der lässt sich aus nächster Nähe befragen

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) ist bei einem Wahlkampfauftritt gestört worden. In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt riefen am Freitag Gegner der Corona-Maßnahmen immer wieder dazwischen. Es gab Pfiffe und Buhrufe, aber auch Applaus für Laschets Reaktionen darauf und seine Klarstellung, dass die Union nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde.

Plötzlich stürmt ein Mann auf die Bühne, wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. Laschet hält seine Personenschützer mit den Worten „Lass den mal“ zurück. Der Mann ist der in der „Querdenker“-Szene bekannte „Busfahrer Thomas Brauner“, wie er sich selbst auf der Nachrichtenplattform Telegram bezeichnet. Er hatte in der Vergangenheit bereits mit Holocaust-Vergleichen Empörung ausgelöst.



Der Mann fängt, leicht außer Atem und offenbar etwas aufgeregt, bereits an zu reden, ist schon über das Laschets Mikrofon zu hören. Der CDU-Politiker tritt einen Schritt zur Seite sagt: „Erstmal abregen, zweitens Frage stellen.“ Dann hält er Brauner sein Mikro hin. Die beiden Männer trennen nur wenige Zentimeter – von Abstand also keine Spur. Laschet trägt in dieser Situation natürlich auch keine Maske, Brauner auch nicht.



Brauner beklagt sich als „Vater dreier Kinder“ über die Thüringer Landesregierung. Diese plant ein Bußgeld für Eltern, deren Kinder beim Schulbesuch nicht getestet sind und auch nicht als genesen gelten oder geimpft sind. Diese Regelung soll zunächst in einer zweiwöchigen Testphase erprobt werden. Brauner fragt: „Wenn wir uns in einer Pandemie befinden, die nicht schön für uns alle ist, warum zwinge ich dann die Kinder in die Schule?“





Als er weiterreden will, moderiert Laschet die Anfrage ab und schickt ihn zurück ins Publikum. „Sie gehen jetzt wieder hinter die Absperrung und ich beantworte dann ihre Frage“, sagt Laschet. Man könnte nicht jeden auf die Bühne lassen. „Alle haben die Frage verstanden.“ Brauner sagt, „es gehe ihm darum, mich in meiner Entscheidung zu bestärken, wo ich mein Kreuz machen soll“. Die Frage, so Laschet, „sei eine berechtigte“. Brauner fällt Laschet wieder ins Wort. Der sagt, er fände es schön, dass hier eine Veranstaltung organisiert sei, „wo man auch mal ein bisschen in den Dialog kommt“. Sonst stehe man auf den Marktplätzen, so Laschet.

Dann geht er auf Brauners Frage ein. Wegen der unklaren Situation der Reiserückkehrer müssten an den Schulen derzeit noch Masken getragen werden, erklärt Laschet zunächst noch unter Buhrufen, verweist auf die Zuständigkeit des Landes Thüringen und dessen Ministerpräsidenten Ramelow (Linke) und sagt dann: „Eine Impfpflicht oder Druck auf Kinder, sich impfen zu lassen, lehne ich ab.“ Aus dem Publikum ist zu hören: „Ich nehme Sie beim Wort, Herr Laschet.“ Laschet reagiert prompt: „Das können Sie machen. Ich gebe Ihnen die Nummer vom Kanzleramt“ - hat damit die Lacher auf seiner Seite und die sicher nicht ganz einfache Situation ohne Bodyguards oder Polizei gelöst.







Nicht so lustig finden einige Nutzer auf Twitter den Vorfall. „Unfassbar“, schreibt dort der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Laschet lasse sich von einem Querdenker ohne Maske mit 20 Zentimeter Abstand anschreien. Das sei keine Bürgernahe, „sondern einfach dumm“. Andere dagegen loben in dem Kurznachrichtendienst unter anderem Laschets Schlagfertigkeit.