Konfrontation lässt auf sich warten

Am Freitag, dem ersten Tag des Linken-Parteitags, war der große Krach ausgeblieben. In seiner Auftaktrede schlug Parteichef Bernd Riexinger versöhnliche Töne an – nicht jedoch ohne seine parteiinternen Gegner zwischen den Zeilen zu kritisieren. „Wir brauchen sichere, legale Fluchtwege und offene Grenzen“, sagte er. Es ist ein Widerspruch zur Position der beiden Vorsitzenden der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Die wollen etwas weniger offene Grenzen. Was die Linke als Partei insgesamt will, das planen die Genossen übers Wochenende in Leipzig zu klären.