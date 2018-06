Bartsch watscht die Konkurrenz ab - und ermahnt die eigene Partei Der Ko-Chef der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, hat in seiner Rede scharfe Kritik an der politischen Konkurrenz seiner Partei geübt. Die Delegierten dankten es ihm mit teils tosendem Applaus. Gejubelt wurde im Plenum allerdings auch, als sich Bartsch direkt an seine Genossen richtete - und sie zu mehr Zusammenhalt ermahnte.



Zunächst watschte Bartsch aber die politische Konkurrenz ab. Bundesfinanzminister Olaf Scholz kritisierte er für dessen Politik der "schwarzen Null". Generell fuhr er scharfe Attacken gegen die Bundesregierung. "Unmenschlich" und "unentschuldbar" sei deren Agieren in der Flüchtlingspolitik. Auch nehme es die Koalition billigend in Kauf, "dass sich Fluchtursachen weiter verschärfen". Der Export von Waffen etwa schaffe "jeden Tag neue Flüchtlinge", sagte Bartsch. "Alle 14 Minuten stirbt ein Kind durch eine deutsche Waffe." Als Hauptgegner der Linken machte der Fraktionschef allerdings die AfD aus. "Die gehört bekämpft", rief er unter donnerndem Applaus.



Jubel und kräftiges Klatschen erntete Bartsch auch, als er sich an die eigene Partei wandte - und wie alle prominenten Redner vor ihm Einigkeit anmahnte. "Wir dürfen uns nicht in Machtkämpfen verlieren", sagte er. Niemand dürfe "aus der Partei gemobbt" oder als "Rassist, Nationalist oder neoliberaler Naivling" beschimpft werden. Diese Formulierung ist auf dem Parteitag inzwischen eine Aufforderung geworden, die beide Lager im parteiinternen Streit zur Mäßigung bewegen. Fast alle Parteiprominente verwenden heute diesen Satz.



Bartsch reißt die Zuhörer mit solchen Aussagen jedoch mehr mit als die anderen Spitzenpolitiker vor ihm. Noch während er spricht, klatscht das Publikum. Er ruft über den Applaus hinweg, beschwört den Zusammenhalt und betont, dass die Linken in allen Bundestagsabstimmungen stets gemeinsam abstimmten - der Zwist könne also gar nicht so groß sein. Deswegen müssten nun alle an einem Strang ziehen, den Konflikt beilegen, fordert Bartsch und ruft seiner Partei eine Art Befehl entgegen: "Kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen!"