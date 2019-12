Union: SPD setzt mit Koalitionsfrage Grundrente aufs Spiel

Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, warnte seine Partei davor, die Umsetzung der Grundrente durch ein Ausscheiden aus der Koalition zu gefährden. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Mitglieder der SPD "die Grundrente aufs Spiel setzen werden", sagte er am Montag im Deutschlandfunk.



Die Grundrente sei zwar in der Koalition beschlossen, sie müsse nun aber in den kommenden Monaten im Detail umgesetzt werden, damit sie wie geplant zum Jahresbeginn 2021 in Kraft treten könne, sagte Kahrs. Dies sei "keine ganz einfache Operation", da es in der Union nach wie vor Widerstand gebe.



Kahrs wies seine Partei darauf hin, dass die Union im Gegenzug für neue Forderungen der SPD ihrerseits Zugeständnisse verlangen werde - etwa Steuererleichterungen für Unternehmen oder höhere Verteidigungsausgaben. "Da muss man Kompromisse machen, so funktioniert eben Demokratie", sagte Kahrs. "Die Bürger haben den Anspruch, dass man bis September 2021 dieses Land vernünftig regiert." (AFP)