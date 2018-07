China hat die seit acht Jahren unter Hausarrest stehende Witwe des verstorbenen chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo ausreisen lassen. Liu Xia habe das Land am Dienstagmittag an Bord einer Maschine der finnischen Fluggesellschaft Finnair verlassen und will nach Deutschland weiterfliegen, berichtete ihr Bruder Liu Hui, wie Freunde der Familie der Deutschen Presse-Agentur in Peking bestätigten.

Der 61 Jahre alte Bürgerrechtler Liu Xiaobo war am 13. Juli 2017 an Organversagen als Folge eines schweren Krebsleidens gestorben. Liu, der 2009 als Unterzeichner der "Charta 08" wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden war, hatte zur Behandlung das Gefängnis auf Bewährung aus medizinischen Gründen verlassen dürfen. Appelle westlicher Regierungen an Chinas Führung, Liu zur Behandlung ausreisen zu lassen, blieben erfolglos. Liu starb in Unfreiheit.

Liu hatte sich seit dem Massaker vom Platz des Himmlischen Friedens (Tian'anmen) 1989 friedlich für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz in China eingesetzt. Dafür war er wiederholt inhaftiert worden. 2010 wurde ihm der Nobelpreis zugesprochen, was Chinas Regierung empörte. Liu konnte die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen.

Liu Xiaobos Asche war auf dem Meer verstreut worden, weil Chinas Regierung offenbar keine Gedenkstätte schaffen wollte. Nach dem Tod ihres Mannes gab es große Sorge um Liu Xia. Sie stand unter Bewachung. (mit dpa)