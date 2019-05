Wahlsieger Kurz muss sich Misstrauensvotum stellen.

Trotz der Regierungskrise hat Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gut abgeschnitten bei der Europawahl. Seine ÖVP erhielt laut erster Hochrechnung 34,9 Prozent der Stimmen, ein Plus von 7,9 Prozentpunkten im Vergleich zur EU-Wahl 2014.





Die FPÖ verlor 2,5 Prozentpunkte und rutschte auf 17,2 Prozent ab. Die SPÖ konnte von der Regierungskrise nicht profitieren, 23,4 Prozent bedeuteten ein leichtes Minus von 0,7 Prozentpunkten. Die Grünen sind mit 14 Prozent nahe an ihrem Rekordergebnis von 2014, als sie 14,5 Prozent der Stimmen bekamen.

Trotz des guten Abschneidens bei der Europawahl wird ein Misstrauensvotum gegen Kurz erwartet. Unter anderem die SPÖ will auf diese Weise gegen den Kanzler und seine Regierung vorgehen. Die FPÖ, deren Stimmen für eine erfolgreiche Absetzung des Kanzlers gebraucht werden, deutete ihre Unterstützung an, ohne sich endgültig festzulegen. Im Fall eines Misstrauensvotums muss Bundespräsident Alexander Van der Bellen übergangsweise einen neuen Kanzler ernennen, der ein Kabinett vorschlägt.

Die Opposition wirft dem Kanzler vor, eine Mitverantwortung für die Regierungskrise zu tragen, weil er die rechte FPÖ als Koalitionspartner an Bord geholt hatte. Außerdem sieht die Opposition ein mangelndes Bemühen um gemeinsame Lösung mit allen Parteien gerade in der Krise. Es wäre das erste erfolgreiche Misstrauensvotum in der Geschichte des Landes.