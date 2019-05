Wer wird EU-Kommissionschef? Der Spitzenkandidat der EVP Manfred Weber erneuerte nach der Wahl seinen Führungsanspruch und bot den übrigen Parteien Gespräche an. Auch sein sozialdemokratischer Gegenspieler Frans Timmermans, der ebenfalls Kommissionschef werden will, gestand die Verluste seiner Partei ein, gab aber trotzdem die Hoffnung auf den Spitzenposten nicht auf. Als dritte im Bunde sagte auch die Liberale Margrethe Vestager erstmals deutlich, dass auch sie an die Kommissionsspitze will. Der Grünen-Spitzenkandidat für die Europawahl, Sven Giegold, geht nicht davon aus, dass Weber bereits als künftiger Kommissionschef feststeht. „Wir setzen uns mit allen Proeuropäern zusammen, wir wollen, dass es ein Spitzenkandidat wird“, sagte er dem Radiosender Bayern 2. (dpa)