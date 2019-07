Kramp-Karrenbauer: SPD geht es um parteipolitisches Interesse CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Nominierung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als EU-Kommissionspräsidentin begrüßt und dem Koalitionspartner SPD schwere Vorwürfe gemacht. Die Einigung des EU-Gipfels vom Vortag auf ein Gesamtpaket sei „ein gutes Signal für die Handlungsfähigkeit in Europa“, sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es freut mich, dass mit Ursula von der Leyen jetzt eine erfahrene CDU-Politikerin aus Deutschland für diese Spitzenposition vorgeschlagen ist und hoffe sehr auf eine entsprechende Unterstützung im Europäischen Parlament.“



Kramp-Karrenbauer sprach dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) ihre Hochachtung dafür aus, „dass er bereit war, seine persönlichen Interessen zurückzustellen im Dienste Europas, im Dienste der EVP, und auch im Dienste Deutschlands“. Dass den Unionsparteien der Spitzenkandidatenprozess bei der Wahl wichtig sei, sehe man auch darin, dass Weber mit Unterstützung von CDU und CSU bereit gewesen sei, um das Prinzip zu erhalten einen Schritt zurückzutreten und das Amt des Kommissionspräsidenten dem Wahlverlierer Frans Timmermans von den Sozialisten zu überlassen.



Ein solches Signal der Unterstützung für einen Prozess in ganz praktischer Politik hätten nur die EVP und Weber gesetzt, sagte Kramp-Karrenbauer. Von Seiten der Sozialisten in Europa, aber besonders von Seiten der SPD in Deutschland habe ein solches Signal zu jeder Zeit gefehlt. „Die SPD macht damit deutlich, dass es ihr am Ende um das eigene parteipolitische Interesse geht. Nicht um Europa, und auch nicht um die Interessen Deutschlands“, kritisierte die CDU-Vorsitzende. (dpa)