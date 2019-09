Was man über das Treffen des Koalitionsausschusses weiß

Nora Marie Zaremba und Jackob Schland vom Tagesspiegel Background werden vor Ort sein, wenn im Kanzleramt die Koalitionsspitzen beraten. Das schreiben sie vorab zu dem Koalitionsausschuss:

„Am Donnerstagabend kommt der Koalitionsausschuss im Bundeskanzleramt zusammen, um die finalen Entscheidungen beim Klimaschutzpaket zu treffen. An der Runde nehmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun (CDU) sowie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) teil. Die Fraktionschefs Ralph Brinkhaus (CDU), Rolf Mützenich (kommissarisch, SPD) und Alexander Dobrindt (CSU) sind mit von der Partie. Und die Parteichefs Kramp-Karrenbauer (CDU), Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer (kommissarisch, beide SPD) sowie CSU-Chef Markus Söder werden auch mitverhandeln.

Den Koalitionsspitzen dürfte eine lange Nacht bevorstehen, wenn sie heute Abend über die Zukunft der deutschen Klimapolitik verhandeln und am Ende wohl auch entscheiden. Natürlich werden die Partei- und Fraktionschefs von ihren Fachleuten gebrieft. Dennoch ist es erstaunlich, dass jene Bundesminister, die sich seit Wochen mit dem Klimaschutz beschäftigen und die das Klimapaket schließlich werden umsetzen müssen, nicht in der engsten Runde dabei sind.

Andererseits: Beim politischen Pokerspiel mit höchstem Einsatz geht es nicht mehr so sehr ums Fachwissen, das ist schon vorher eingeflossen. Es geht um die großen Kompromisse und Rechnungen, und für die haben nur ganz wenige Prokura. Svenja Schulze, Peter Altmaier, Andreas Scheuer und Julia Klöckner, so ist zu hören, stehen immerhin die ganze Nacht bereit, um Fragen zu beantworten.

In allen Ministerien soll die obere Riege zudem Rufbereitschaft haben, falls es schnell etwas zu überprüfen gilt. Eine zentrale Figur im Klima-Koalitionspoker ist Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Er muss Klimamilliarden und schwarze Null unter einen Hut bringen. Da gilt es, die Union in Schach zu halten, die am liebsten möglichst viel Klimaschutz über Förderprogramme erreichen will.

Abblocken kann Scholz das nicht alles, riskiert er damit doch ein Ende der Verhandlungen. Gleichzeitig wird Scholz für seine SPD hart verhandeln müssen, schließlich soll das Klimapaket eine klare sozialdemokratische Handschrift tragen. Denn Scholz will SPD-Chef werden und in der schwarz-roten Koalition bleiben. Er muss seinen Leuten das Klimapaket am Ende also auch verkaufen.