Johnson will Debatte über Neuwahlen, aber nicht zurücktreten

Wie die BBC berichtet, wird heute Abend gegen 21.30 Uhr deutscher Zeit die Debatte über Neuwahlen stattfinden. Ein offizieller Sprecher des Premiers Boris Johnson sagte: "Der Premierminister will keine Neuwahlen, aber er glaubt, dass falls seine Verhandlungsposition zerstört wurde, dies bei einer Wahl überprüft werden sollte. Die Öffentlichkeit sollte über den nächsten Schritt entscheiden."

(Im englischen Original: "The prime minister, while not wanting an election, believes that if his negotiating position has been destroyed then that should be tested at an election and the public should be able to decide on the next steps forward.")