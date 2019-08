Frage zu Kitabeiträgen Eine Wählerin aus Zossen fragt, wer die Kosten stemmen soll, wenn Kitas in Brandenburg komplett beitragsfrei werden sollen. Alle Parteien versprechen das in ihren Parteiprogrammen. Anders als in Berlin ist in Brandenburg bislang nur das letzte Jahr beitragsfrei, auch Geringverdiener zahlen nichts. Die Frage der Kostenübernahme beantworten die Parteien in ihren Programmen aber nicht. (von Marion Kaufmann, PNN)