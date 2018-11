Heute geht es um die ganze Regierung

Im Bundestag ist Haushaltswoche. An diesem Mittwoch steht der Etat des Kanzleramts auf der Tagesordnung. Traditionell bedeutet das: Generaldebatte, also eine Aussprache über die Politik der Bundesregierung insgesamt. Um 9 Uhr geht es los. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sprechen - zum letzten Mal in dieser Debatte als CDU-Vorsitzende. Für die SPD ist Fraktionschefin Nahles als Rednerin angekündigt. Das erste Wort hat allerdings die Opposition - in diesem Fall die AfD als größte Fraktion auf dieser Seite. Nach der Generaldebatte stehen auch Aussprachen zu den Einzelplänen