Kevin Kühnert: Große Koalition bei Wählern nicht mehr erwünscht

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert lobt in der ARD das Engagement von Thorsten Schäfer-Gümbel. Der habe in Hessen einen "ziemlich perfekten Wahlkampf" geführt, die Themenwahl sei richtig gewesen, er habe sich auch "keine groben Fehler" geleistet. Kühnert zieht daraus die Schlussfolgerung, dass die SPD im Bund etwas ändern müsse: "Unter den Bedingungen, unter denen wir hier in Berlin arbeiten, können wir keinen Boden unter die Füße bekommen." Es helfe nicht, immer wieder eine bessere Sachpolitik zu beschwören, sagt der erklärte Groko-Kritiker – und fordert dann implizit ein Ende des Bündnisses mit der Union in der Bundesregierung: Das "öffentliche Urteil" laute eher, dass die große Koalition bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht erwünscht sei. "Kevin Kühnert hat gerade vorweggenommen, was ich Ihnen gerade sagen wollte", sagt daraufhin ARD-Journalist Jörg Schönenborn, zu dem anschließend umgeschaltet wird. "Die SPD hat jede Anziehungskraft verloren." Sonst würde man nicht ein Drittel der Anhängerschaft wie jetzt im Stammland Hessen verlieren, sagt Schönenborn. 63 Prozent der von infratest dimap Befragten sagten demnach, die SPD sollte die Koalition verlassen. 83 Prozent wünschten sich allerdings auch, dass es ihr künftig wieder besser gehe.