Die Wahl in Hessen und ihre Auswirkungen auf den Bund

In Hessen wird heute ein neuer Landtag gewählt. Bisher haben CDU und Grüne die Landesregierung gestellt, doch in den jüngsten Umfragen reichte es nicht mehr für ein solches Bündnis. Vor allem die CDU muss mit Verlusten rechnen. Die Grünen können von einem Stimmenzuwachs ausgehen. Vielleicht werden sie sogar zweitstärkste Kraft in Hessen, denn die SPD, die diese Position bisher inne hatte, fiel in den letzten Umfragen auf Werte um die 20 Prozent. Die Wahl in Hessen, so wird allgemein erwartet, wird auch für den Bund nicht Folgen los bleiben. Denn sowohl bei der Union als auch der SPD gibt es Kritik an der großen Koalition.