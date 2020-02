Guten Tag und viele Grüße aus München, wo heute die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet wird. Stephan-Andreas Casdorff, Georg Ismar und Anna Sauerbrey sind vor Ort und berichten drei Tage live in diesem Blog. Damit „nichts außer Kontrolle gerät“ – „so that things don’t get out of hand“ – hat die Sicherheitskonferenz bei diesem Weltentreffen an allen Ecken und Enden Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Wir vergessen das Corona-Virus nicht völlig, geloben Hygiene, hoffen aber vor allem auf produktive und spannende außenpolitische Gespräche.

Was dieses Wochenende besonders spannend wird:

Innenpolitisch natürlich Annegret Kramp-Karrenbauer. Verteidigungsministerin will sie ja – Stand jetzt – bleiben, und in München wird sie am Samstagsvormittag mit einer Rede erwartet. Vor Ort ist sie schon, Georg Ismar verfolgt gerade ihre Pressekonferenz mit US-Außenminister Mark Esper, mehr gleich hier.

Heute um 14 Uhr eröffnet Wolfgang Ischinger die Konferenz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird danach eine Rede halten, von der Grundsätzliches erwartet wird. Auch der Auftritt des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Samstagvormittag wird mit Spannung erwartet – zuletzt war er ja immer sehr deutlich, etwa als er der Nato den Hirntot bescheinigte.

Die USA sind mit einer großen Delegation angereist, dazu gehören US-Außenminister Mike Pompeo, US-Verteidigungsminister Mark Esper und Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi, die am Freitagnachmittag mit Wolfgang Schäuble diskutiert, außerdem zahlreiche Kongressabgeordnete.

Spannend wird sicher auch die Nahost-Diskussion, an der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif teilnimmt. Auch da: Der kanadische Premier Justin Trudeau, der österreichische Kanzler Sebastian Kurz, die EU-Digitalkommissarin Margrethe Vestager. Ach, ja: Und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist zum ersten Mal da, sein Auftritt wird ebenfalls für Samstag erwartet.