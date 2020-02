Der Caterer, der das Frühstück bringen sollte, ist in einer der zahlreichen Sicherheitskontrollen in der Münchner Innenstadt stecken geblieben.

25 Männer und Frauen, eingeladen vom American Council on Germany, der amerikanischen Partnerorganisation der Atlantik Brücke, halten sich in den Räumen einer Münchner Kanzlei unweit des Hotels Bayerischer Hof an Kaffeetassen fest. Als die Croissants endlich da sind, beginnt Francis Fukuyama mit einem kurzen Vortrag (lesen Sie hier unser Interview mit ihm von 2019).

In diesem Jahr soll sich die Münchner Sicherheitskonferenz um die Krise des Westens drehen – die innere wie die äußere. Von daher ist der Stanford-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama eine interessante erste Begegnung an diesem politischen Wochenende in München.

Im Sommer 1989 veröffentlichte Francis Fukuyama in der Zeitschrift „The National Interest“ einen Aufsatz, der den Optimismus der Wendezeit vorwegnahm. Die liberale Demokratie sei so stark geworden, dass das „Ende der Geschichte“ bevorstehe. Eine kategorische Aussage, zumindest unter dieser Überschrift. Heute gibt es einen anderen Mainstream in der politischen Literatur: Die Niedergangsliteratur, die vor dem Ende des „Westens“ und der liberalen Demokratie warnt. Eine Referenz auf Fukuyama und das „Ende der Geschichte“ darf dabei nicht fehlen (eine Auswahl hier im Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz).

Fukuyama nimmt es offenbar gelassen, dass immer und immer wieder darauf hingewiesen wird, dass seine Prognose falsch war. Er ist ein ruhiger, verschmitzt lächelnder Mann, der kein Problem damit hat, zu analysieren und zeigen, was sich in den drei Jahrzehnten seit seinem Aufsatz geändert und das „Ende der Geschichte“ widerlegt hat.

Eine Grundannahme, die falsch war, so Fukuyama, war die Modernisierungsthese, die These, dass Staaten wie China sich demokratisieren, wenn sie wohlhabender werden und die Mittelschicht werden. „Heute sind China und Russland konsolidierte autoritäre Staaten – und China wird zunehmend autoritärer“, so Fukuyama. Als zweites nennt Fukuyama die Digitalisierung. Auch von ihr wurde eine Demokratisierung erwartet, genutzt wird das Internet aus seiner Sicht heute tatsächlich eben auch für Überwachung und Desinformationskampagnen.



Als dritte Ursache nennt er die Ungleichheit in westlichen ändern. Und schließlich die Tatsache, dass populistische Politiker wie Donald Trump und Viktor Orban ihre demokratische Legitimation nutzen, um die Demokratie

auszuhöhlen. Das, sagt der Amerikaner, sei aus seiner Sicht das „verstörendste“. Den Optimismus aber hat Fukuyama nicht abgelegt. Noch immer sei die liberale Demokratie sehr attraktiv. „ Die Leute leben nicht gern in autoritären Staaten – und wir haben gerade in den letzten Jahren in vielen Ländern, in Georgien, in der Ukraine, in Venezuela, im Sudan starke Bewegungen für mehr Demokratie gesehen.“

Auch sein eigenes Land, die USA, hat Fukuyama längst nicht aufgegeben. Den Demokraten rät er: „Alles, was sie tun müssen, ist Bernie Sanders und Elizabeth Warren nicht zu nominieren. Stellt einen Zentrumskandidaten auf und ihr werdet Donald Trump besiegen!“