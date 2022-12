Live „Das sind gerettete Leben“ : Selenskyj sieht „bedeutenden“ Fortschritt in ukrainischer Flugabwehr

Iran will Raketenlieferungen an Russland limitieren + Moskau plant Kämpfe auch an Weihnachten und Neujahr + Russischer Kommandeur bezeichnet Atomwaffen als einzige Lösung + Der Newsblog.