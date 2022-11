„Entschlossener denn je“ Kerry verspricht Festhalten an Klimaschutz-Kurs auch bei Zwischenwahl-Niederlage

Gewinnen die Rechten um den früheren US-Präsidenten Donald Trump an Macht oder bekommt Amtsinhaber Joe Biden doch noch einmal deutliche Unterstützung? Selten stand bei den „Midterms“ genannten Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten so viel auf dem Spiel wie am 8. November. Die neuesten Entwicklungen im Blog.

