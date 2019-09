Mohring: "Wer AfD wählt, bekommt Rot-Rot-Grün"

Nach der Wahl im Osten ist vor der Wahl im Osten: Am 27. Oktober entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen über die politische Zukunft ihres Landes. Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow, getragen von einer rot-rot-grünen Koalition, will sein Amt verteidigen. Mike Mohring von der CDU will ihn ablösen. Er sieht sich vor allem von der Sachsenwahl bestärkt. " Das Wahlergebnis aus Sachsen ist Rückenwind für die CDU in Thüringen und zeigt, dass wir mit unserer Aufstellung für den Landtagswahlkampf absolut richtig liegen", teilte der Chef der Thüringer CDU am Sonntag mit. Seinem Parteifreund Michael Kretschmer gratulierte er zu einer "beeindruckenden Aufholjagd" in Sachsen. Das Brandenburger Ergebnis zeige Mohring zufolge, "dass Rot-Rot-Grün bekommt, wer die AfD wählt". Die CDU Thüringen fühle sich durch den Wahlkampf Kretschmers in Sachsen vollauf bestätigt. Die sächsische Union habe 123.000 bisherige Nichtwähler gewonnen. Mohring betonte, dass die Linke in beiden Ländern verloren habe. Auch Rot-Rot-Grün habe in Summe deutlich Stimmen eingebüßt.