Nach dem vorläufigen Endergebnis in Brandenburg deutet vieles auf eine schwierige Regierungsbildung hin. Ein rot-rot-grünes Bündnis kommt genau auf 45 Sitze, so viele sind für die absolute Mehrheit nötig. Eine Koalition wie sie Michael Müller in Berlin führt, wäre also möglich - aber äußerst wackelig.

Wahrscheinlicher schien am Abend eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen ("Kenia"). Woidke kündigte an, gleich in der nächsten Woche mit Sondierungen beginnen zu wollen.