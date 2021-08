Am späten Dienstagnachmittag sind die ersten Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Kabul nach ihrer Evakuierung aus Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt. Die Linienmaschine aus Doha landete am Berliner Flughafen in Schönefeld. In der Nacht zu Montag waren sie unter den ersten 40 deutschen Staatsbürgern, die mit einem US-Flugzeug nach Doha im Golfemirat Katar ausgeflogen worden waren. Wie viele genau von ihnen mit der Linienmaschine in Schönefeld ankamen, war zunächst unklar.

Zuvor waren nach Angaben des Verteidigungsministeriums 125 Menschen mit einem zweiten Bundeswehrflugzeug aus Afghanistan ausgeflogen worden. „Mit 125 Evakuierten ist der A400M von Kabul wieder auf dem Weg nach Taschkent/Usbekistan“, schrieb das Ministerium am Dienstagnachmittag auf Twitter. „An Bord sind deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte sowie weitere zu Schützende.“

Außenminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter davon, dass „mehr als 120 Personen, Deutsche, Afghanen und Angehörige anderer Nationen“ an Bord seien. „Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulässt.“

Nach Angaben des Außenministers könnte Deutschland am Dienstag noch 180 Menschen aus Kabul ausfliegen. Diese Personen befänden sich bereits am Flughafen, sagt Maas in Berlin. "Im Moment hat sich vor den Toren des Flughafens die Situation noch einmal etwas verändert. Es gibt wohl durchaus auch Gefahrensituationen." Deshalb sei der Zugang zu dem Tor erschwert. Die Taliban ließen nur ausländische Staatsbürger zum Flughafen vor, Ortskräfte und andere Afghanen könnten nicht zum Flughafen gelangen. "Wir werden aber diese 180 Personen, die im Flughafen sind, mit den Maschinen, die zur Verfügung stehen, auf jeden Fall heute noch ausfliegen können."

Nach den ersten Evakuierungen aus Kabul übernimmt die Lufthansa den weiteren Transport der Menschen nach Deutschland. Bereits in der Nacht zum Mittwoch werde eine erste Maschine aus dem usbekischen Taschkent in Frankfurt erwartet, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Lufthansa werde in Absprache mit der Bundesregierung auch Evakuierungsflüge aus Doha in Katar anbieten. Für die nächsten Tage sei eine noch unbekannte Zahl von Flügen geplant.

Bundesregierung setzt die Evakuierungsaktion mit Hochdruck fort

Nach der rasanten Machtübernahme der Taliban hatte in der vorangegangen Nacht eine erste Maschine die ersten fünf Deutschen sowie einen Europäer und einen Afghanen aus Kabul unter schwierigen Bedingungen ins Nachbarland Usbekistan ausgeflogen. Der Transportflieger vom Typ A400M war zuvor fünf Stunden lang über dem Flughafen Kabul gekreist, der wegen chaotischer Zustände auf dem Rollfeld gesperrt war. Das Benzin hätte nicht mehr lange gereicht.

Die Bundesregierung will die Evakuierungsaktion nun mit Hochdruck fortsetzen. Die beiden A400M sollen zwischen Kabul und Taschkent pendeln. Auch US-Maschinen sollen weiter genutzt werden.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte, sollte eine dauerhafte Luftbrücke, in Abstimmung etwa mit der US-Regierung, zustandekommen, könnten auch mehr Transportkapazitäten bereitgestellt werden. "Der Auftrag an unsere Kräfte ist nach wie vor, solange es möglich ist, so viele wie möglich rauszufliegen." Dies gelte nicht allein für Deutsche oder afghanische Ortskräfte, sondern etwa auch für Menschen aus Partnerländern. „Wir nehmen alles mit, was vom Platz her in unsere Flugzeuge passt“, erklärte Kramp-Karrenbauer.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

USA wollen 5000 bis 9000 Menschen am Tag evakuieren

Vorreiter bei den Evakuierungsmaßnahmen in Kabul sind die USA. Wie das Weiße Hause am Dienstag mitteilte, könne das US-Militär nun täglich 5000 bis 9000 Menschen ausfliegen. Derzeit seien sowohl Starts und Landungen am Hamid Karzai International Airport (HKAI) in Kabul möglich, rund 3500 US-Soldaten würden laut Pentagon das Flughafen-Areal sichern.

Die Geschwindigkeit der Evakuierung werde zunehmen, versprach US-General Hank Taylor beim Pentagon-Briefing am Dienstag. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, die Kommandeure vor Ort stünden in Kontakt mit den Taliban. Am Montag hatte das US-Militär bereits mehr als 700 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen, darunter 150 US-amerikanische Staatsbürger. Am Tag zuvor waren es 500 Menschen, berichtete die „New York Times“.

Indien evakuiert Botschaftsmitarbeiter und indische Staatsbürger

Auch die Evakuierungsaktion Indiens ist Anfang der Woche angelaufen. Dem Nachrichtendienst Reuters zufolge wurden am Dienstag mehr als 170 Menschen von den indischen Luftstreitkräften aus Kabul ausgeflogen.

Zu den Passagieren zählte unter anderem der indische Botschafter für Afghanistan, teilte ein Regierungsbeamter mit. Das Flugzeug landete zunächst zum Tanken in Jamnagar, eine Stadt im Westen Indiens, bevor es nach Delhi weiterflog. In den vergangenen drei Tagen seien bereits 200 Botschaftsmitarbeiter und indische Staatsbürger aus Afghanistan evakuiert worden, berichtet Reuters.

Großbritannien schickt Truppen nach Afghanistan

Auch Großbritannien gab an, eine Evakuierungsaktion zu organisieren. Wie der britische Mediendienst BBC berichtete, sollen 900 Truppen aus Großbritannien nach Afghanistan geschickt werden, um beim Patrouillieren des Kabuler Flughafen zu assistieren.

Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte am Montag, es sei seine oberste Priorität, „so schnell wie möglich“ britische Staatsbürger und Menschen, „die die britischen Bemühungen der letzten 20 Jahre unterstützt haben“, aus Afghanistan auszufliegen. Bereits 289 afghanische Ortskräfte seien in der letzten Woche nach Großbritannien teilte der britische Außenminister Dominic Raab mit.

Europäische Länder organisieren Evakuierungsmaßnahmen für Staatsbürger und Ortskräfte

Während die Mitglieder der EU-Kommission sich noch zu Evakuierungsbemühungen und zur Flüchtlingsaufnahme beraten, haben europäische Länder wie Schweden und Tschechien ihr Botschaftspersonal bereits in den vergangen Tagen aus Afghanistan geholt, berichtet die „Wiener Zeitung“.

Tschechien sei nun dabei, weitere Staatsbürger sowie afghanische Ortskräfte auszufliegen. Ein erster Evakuierungsflug mit 46 Passagieren an Bord landete demnach am Montag in Prag. Ein zweites Flugzeug sei am Dienstag erfolgreich aus Kabul abgehoben. Dies teilte der tschechische Außenminister Jakub Kulhanek bei Twitter mit. Die Evakuierungsmission soll zur derzeitigen Lage weiter fortgesetzt werden.

Auch Belgien hat angegeben, sich an den Rettungsmaßnahmen beteiligen zu wollen und Frauenrechtlerinnen aus Afghanistan auszufliegen. Keine Gruppe werde mehr unter den Folgen der Machtübernahme der Taliban leiden als die Frauen, schrieb der Staatssekretär für Asyl und Migration, Sammy Mahdi, am Dienstag auf Twitter. Zudem sagte er der Nachrichtenagentur Belga zufolge, dass er für Afghanen, die über Belgien evakuiert werden, ein humanitäres Visum ausstellen werde. Dies sei eine moralische Pflicht.

Mehr zum Thema Die Lage in Afghanistan Deutschland will direkt mit Taliban-Vertretern verhandeln

Nach Angaben des Staatssekretariats soll sich die Evakuierung vor allem auf die mit Belgien verbundenen Frauenrechtsorganisationen konzentrieren. Neben Aktivistinnen sollen belgische Staatsangehörige, Dolmetscher sowie afghanische Familienangehörige von Belgiern ausgeflogen werden. Ein erster Flieger sollte sich am Dienstag auf den Weg nach Pakistan machen, um sich dort in Stellung zu bringen. Insgesamt soll die Rettungsmission den Angaben zufolge mehrere Tage dauern. (dpa, Reuters)