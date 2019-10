EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Türkei aufgefordert, den Militäreinsatz gegen kurdische Milizen in Nordsyrien zu stoppen. „Ich fordere die Türkei und andere Akteure auf, mit Zurückhaltung zu handeln und den bereits gestarteten Einsatz zu stoppen“, sagte der Luxemburger am Mittwoch im Brüsseler EU-Parlament. Sollten die Pläne der Türkei die Einrichtung einer „Sicherheitszone“ beinhalten, werde die EU sich daran finanziell nicht beteiligen.

Die türkische Luftwaffe hatten am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Militäroffensive Luftschläge auf syrische Grenzorte durchgeführt. Türkische Kampfjets beschossen die Grenzstadt Ras al-Ain, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana und der türkische Sender CNN Türk übereinstimmend berichteten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Beginn des Militäreinsatzes bei Twitter angekündigt. Die „Operation Friedensquelle“ gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) habe begonnen, schrieb Erdogan. Sie solle den „Terrorkorridor“ an der türkischen Grenze beseitigen und Frieden und Ruhe schaffen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu schrieb, ebenfalls auf Twitter: Die Operation sei im Einklang mit dem Völkerrecht, dem Artikel 51 der UN-Charta sowie mit UN-Resolutionen zum Kampf gegen den Terrorismus. Der Artikel 51 der UN-Charta regelt das „naturgegebene“ Recht zur Selbstverteidigung, „bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat“. Darauf beriefen sich die USA zum Beispiel, als sie nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die Taliban und Al-Kaida in Afghanistan angriffen.

Cavusoglu schrieb weiter, die Region solle von „Terroristen gesäubert“ werden, zugleich werde die territoriale Integrität Syriens gewährleistet. Vertriebene könnten in ihre Häuser zurückkehren.

„Die Menschen in der Region sind in großer Panik“

Das von der YPG angeführte Rebellenbündnis SDF forderte die USA auf, eine Flugverbotszone einzurichten, um die türkischen Angriffe zu stoppen. Der Sprecher der von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mustafa Bali, schrieb auf Twitter: „Türkische Kampfflugzeuge haben damit begonnen, Luftangriffe auf zivile Gebiete durchzuführen. Die Menschen in der Region sind in großer Panik.“

Die Medienaktivisten des Informationszentrums Rojava meldeten, auch die Grenzstadt Tall Abjad werde beschossen. Einwohner sagten der Deutschen Presse-Agentur, die Stadt sei fast menschenleer, weil die meisten Zivilisten sie verlassen hätten. Dafür seien viele Kämpfer dort. Die Gesundheitsbehörden bereiteten die Krankenhäuser vor. Auf manchen Dächern seien Scharfschützen zu sehen.



Kurz vor der Offensive hatte Erdogan mit seinem russischen Amtskollege Wladimir Putin telefoniert. Erdogan sagte in dem Gespräch am Mittwoch nach Angaben des Präsidialamts in Ankara, dass der geplante Einsatz im Osten des Flusses Euphrats zu Frieden und Stabilität in Syrien beitragen werde. Zudem werde er den Weg für den politischen Prozess freimachen.

Angriff möglich durch Truppenabzug der USA

Der türkische Einmarsch hatte sich schon länger angekündigt. Er war auch möglich geworden, weil die USA ihre Soldaten aus der Region abgezogen hatten. Das US-Militär hatte im Bürgerkrieg an der Seite der kurdischen YPG-Miliz gekämpft und diese mit Waffenlieferungen unterstützt.

Die kurdische Autonomieverwaltung in Nordsyrien hatte deshalb die Zivilbevölkerung zur Generalmobilmachung aufgerufen. Alle Zivilisten sollten sich „an die Grenze zur Türkei begeben, um in diesem heiklen historischen Moment Widerstand zu leisten“, erklärte die Autonomieverwaltung am Mittwoch.

Mehr zum Thema Drohender Angriff der Türkei auf Kurdengebiet Was bedeutet eine türkische Invasion für Deutschland?

Die kurdische Autonomieverwaltung rief die im Ausland lebenden Kurden dazu auf, gegen die Pläne der Türkei auf die Straße zu gehen. Sie kündigte zudem an, die USA und die gesamte internationale Gemeinschaft für eine mögliche "humanitäre Katastrophe" verantwortlich zu machen. (AFP/Tsp/Reuters)