Spanien hat den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt. Das gab Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag in Madrid nach dem Ablauf eines Ultimatums mehrerer EU-Staaten bekannt.

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hatte zuvor die Frist verstreichen lassen, nach deren Ablauf Deutschland und andere EU-Staaten Guaidó als Interimspräsidenten des südamerikanischen Landes anerkennen wollten. Die USA, Kanada und viele lateinamerikanische Länder haben das bereits getan.

Auch Frankreich erkennt den Oppositionsführer Juan Guaidó als "amtierenden Präsidenten" Venezuelas an. Staatspräsident Emmanuel Macron schrieb am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter, Guaidó solle nun Neuwahlen organisieren. Zuvor war ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten an Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro abgelaufen.

Frankreich, Deutschland und mehrere weitere EU-Staaten hatten Maduro bis zum vergangenen Sonntag Zeit gegeben, eine freie und faire Präsidentenwahl auszurufen - sonst werde sein Rivale Guaidó als Übergangsstaatschef anerkannt.

Eine "Frechheit" nennt Venezuelas Staatschef Maduro das Ultimatum der EU. Foto: Marcelo Garcis/AFP

Maduro hatte seinerseits das Ultimatum als eine „Frechheit“ zurückgewiesen und vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Eine neue Präsidentschaftswahl lehnt er kategorisch ab. Mehr als hunderttausend Anhänger der Opposition haben am Wochenende für ein Ende der Regierung Maduros demonstriert.

Guaidó ruft derweil Europa zu Geschlossenheit auf. Wenn die europäischen Regierungen dazu beitragen wollten, die Gewalt, Kriminalität, Repression und Verletzung der Menschenrechte in dem südamerikanischen Land zu stoppen, „müssen sie sich en bloc bewegen, damit die Kräfte, die (Staatschef Nicolás) Maduro noch unterstützen, das ganze Gewicht des diplomatischen und politischen Drucks aus Europa spüren“, sagte Guaidó der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“.

Guaidó hatte sich vor fast zwei Wochen selbst zum Präsidenten ernannt und damit Staatschef Maduro herausgefordert. Trotz heftiger Proteste hatte sich Maduro Anfang Januar für eine zweite Amtszeit vereidigen lassen, die bis 2025 dauert. Die Wahlen vom 20. Mai 2018 waren nach Überzeugung der internationalen Gemeinschaft nicht demokratisch. Doch nach wie vor hat Maduro viele Anhänger. Auch das Militär scheint ihn mehrheitlich zu stützen. dpa/AFP