Berliner CDU stellt sich hinter Söder

Die Berliner CDU hat ihre Unterstützung für den CSU-Vorsitzenden Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union bekräftigt. Präsidium und Kreisvorsitzende haben das einstimmige Meinungsbild des Präsidiums vom vergangenen Montag in einer In einer kurzfristig einberufenen Sitzung am Sonntagnachmittag mit einem gemeinsamen Beschluss bestätigt.

„Markus Söder hat eine breite Unterstützung auch in der Basis der CDU Berlin“, sagte der Landesvorsitzende der CDU, Kai Wegner. Die CDU Berlin sei in Sorge um die Handlungsfähigkeit der Union insgesamt. „Die Entscheidung, wer die Union in diesen wichtigen Bundestagswahlkampf führen soll, hätte schon längst getroffen werden müssen“, so Wegner.

Nachdem auch andere Landesverbände am Sonntag zusammenkommen wollten, sei auch der Wunsch in der Berliner CDU aufgekommen, sich in der Kanzlerfrage erneut zusammenzusetzen, hieß es aus Umfeld des Landesvorstands. Die Entscheidung für Söder fiel bei zwei Enthaltungen aus den Kreisverbänden. Diese seien dem Vernehmen nach jedoch aus verfahrenstechnischen Gründen erfolgt. (Tsp)