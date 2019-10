Ein Schlüsselmoment in den Verhandlungen war der Februar 1990. Die Unterlagen zeigen, dass der damalige bundesdeutsche Außenminister, Hans-Dietrich Genscher, davon ausging, dass Gorbatschow als Preis für seine Einwilligung zur deutschen Wiedervereinigung eine Garantie einfordern würde, die Nato nicht zu erweitern.

Genscher besuchte Washington Anfang Februar 1990, um dieses Thema zu erörtern. Der damalige US-Außenminister James Baker hatte für Mitte Februar einen Besuch in Moskau geplant, und Genscher reiste an, um eine gemeinsame Position abzustimmen. Genscher berichtete kurz darauf seinem britischen Amtskollegen Douglas Hurd vom Inhalt seines Gespräches mit Baker. Er habe Baker gesagt, es werde nötig sein, den Sowjets zu versichern, dass die Nato ihr Territorium nicht auf das Gebiet der DDR oder anderswohin in Osteuropa erweitern werde.

In Moskau traf Baker sowohl den damaligen sowjetischen Außenminister Eduard Schewardnadse als auch Gorbatschow und erklärte, die Nato werde „keinen Inch von ihrer derzeitigen Position ostwärts rücken“. Gorbatschow antwortete laut Baker, dass eine Verschiebung der Nato nach Osten inakzeptabel wäre.

Nichts wurde schriftlich festgehalten

Dieses Gespräch war allerdings ein hypothetisches und hatte kein konkretes Ergebnis. Nichts wurde schriftlich festgehalten, nichts vereinbart. Der nächste Tag, der 10. Februar 1990, war anders. Baker verließ die Verhandlungen, und Kohl reiste an. Kohl bekräftigte im Gespräch mit Gorbatschow Bakers Linie: Die Nato könne ihr Territorium nicht auf die DDR ausdehnen. Danach bekam Kohl nach eigenen Worten „grünes Licht“ für die deutsche Wiedervereinigung.

Ob Gorbatschow ihm zu dem Zeitpunkt ein so klares Signal geben wollte, ist zweifelhaft. Kohl jedoch hatte den Eindruck – oder fand das Gespräch im Ergebnis eindeutig genug, um es nutzen zu können. Noch am selben Abend berief der Bundeskanzler eine Pressekonferenz in Moskau ein und verkündete das Ergebnis, um sicher zu gehen, dass Gorbatschow es nicht zurücknehmen konnte. Kohl begann auch sofort, die Wirtschafts- und Währungsunion vorzubereiten. Das Gespräch hatte also letzten Endes ein konkretes Ergebnis, Gorbatschow aber bekam nichts schriftlich.

In Washington allerdings sorgte man sich über diesen Verhandlungsstand. Was, fragten sich Präsident Bush und sein Berater Brent Scowcroft, sollte das denn konkret bedeuten, wenn Deutschland wiedervereinigt wäre, sich Artikel 5 des Nato-Vertrages aber nur über einen Teil seines Gebietes ausdehnte? In der Folge wurde Baker aufgefordert, die Zusage der Nicht-Erweiterung nicht zu wiederholen.

Bush sagte: "Zur Hölle damit"

Und auch Kohl wurde bei einem Gipfeltreffen in Camp David von Bush auf Linie gebracht. Wie Bush Kohl klarstellte, waren die Sowjets nicht in der Position, das deutsche Verhältnis zur Nato zu bestimmen: „Zur Hölle damit. Wir haben uns durchgesetzt, sie nicht. We can’t let the Soviets clutch victory from the jaws of defeat wir können es nicht zulassen, dass die Sowjets in allerletzter Minute eine Niederlage in einen Sieg wandeln].“ Kohl war wohl etwas überrascht – aber fügte sich. Die neue Verhandlungsstrategie war es nun, „to bribe the Soviets out die Sowjets auszukaufen]“, wie es der spätere US-Verteidigungsminister Robert Gates, damaliger stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater, in seinen Memoiren formulierte.

Gorbatschow fiel auf, dass das Thema Nato-Erweiterung von der Agenda der Gespräche verschwand. Er machte Vorschläge für eine alternative europäische Sicherheitsarchitektur, musste aber im September 1990 feststellen, dass er keinen Erfolg hatte. Das war der Moment als er gegenüber Kohl äußerte, er habe das Gefühl, in die Falle gegangen zu sein. Kohl bot Gorbatschow 15 Milliarden Deutsche Mark als Ausgleich. Gorbatschow willigte ein, alle sowjetischen Truppen aus dem Osten Deutschlands abzuziehen und dem vereinigten Deutschland volle Souveränität zu geben. Eine schriftliche Zusicherung über die Nicht-Erweiterung der Nato erhielt er nicht, im Gegenteil. Die Übereinkunft, die er unterschreibt, erlaubt es der Nato explizit, die Grenze von 1989 zu überschreiten.