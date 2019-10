Was also war die Folge dieser Politik?

US-Außenminister James Baker sagt gern, dass jeder Erfolg die Saat eines zukünftigen Problems enthält. Das ist weise. Der Erfolg von Bush und Kohl in den Jahren 1989 und 1990 stellt keine Ausnahme dar. Sie bekamen die Wiedervereinigung. Sie verhinderten ein nationalistisches Moment, indem Deutschland in das transatlantische Bündnis und die Nato eingebettet blieb. Aber sie verpassten die Chance, die nötigen Reformen an der internationalen Sicherheitsarchitektur vorzunehmen. Stattdessen setzten sie eine Struktur fort, die für das geteilte Europa und den Kalten Krieg geschaffen worden war. In der Folge gab es in Europa faktisch weiterhin eine Frontlinie: zwischen den EU- und Nicht-EU-Staaten – und zwischen Nato-Europa und Nicht-Nato-Europa.

Russland verändert heute wieder europäische Grenzen mit Gewalt. Das Land führt Krieg im Cyberspace - und statt sich dem eindeutig entgegenzustellen, hat Trump geradezu eine Obsession für Putin. Die Ära, die unmittelbar auf den Kalten Krieg folgte, ist 2014 mit dem Einmarsch Russlands auf der Krim zu Ende gegangen.

Wir brauchen diese Leitplanken wieder

Steuern wir, trotz des Zerfalls des alten Wettbewerbs zwischen Kapitalismus und Kommunismus, sogar auf einen neuen Kalten Krieg zu – verstärkt durch die Erzählung vom gebrochenen Versprechen der Nato?

Die Antwort ist, dass ein neuer Kalter Krieg sogar eines der besseren Szenarien für die Zukunft ist. Ich will damit einen neuen Kalten Krieg nicht herbeireden. Ich verspüre nicht die geringste Nostalgie, wenn ich an diese Zeit denke. Ich bedauere zutiefst, dass der Optimismus meiner Studienjahre verschwunden ist. Aber der Kalte Krieg erzeugte seine eigenen Errungenschaften. Er verhinderte einen „heißen Krieg“. Zudem endete er friedlich – daran erinnern sich Berlin und Deutschland in diesen Tagen anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls. Wichtig war auch das in vielen Verträgen geregelte Abrüstungsregime in der Entspannungsphase des Kalten Krieges.

Diese Entspannungsphase könnte Vorbild auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte im europäisch-amerikanisch-russischen Verhältnis sein: eine Phase zäher Verhandlungen und kleiner, mit viel Geduld errungener Erfolge um neue Rüstungskontrollen. Wir brauchen diese Leitplanken wieder. Und wir brauchen die Nato. Anders als 1989-90 ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, die Sicherheitsarchitektur Europas zu ändern. Wenn das Haus brennt, sollte man nicht anfangen, die Küche zu renovieren.