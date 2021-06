Drei Tage nach der tödlichen Messerattacke von Würzburg können die Fragen nach dem Hintergrund und der Motivation des Täters noch nicht beantwortet werden. Ein 24-jährige Somalier hatte Freitagnachmittag drei Frauen (24, 49 und 82) erstochen und sieben Menschen verletzt.

Sonntagnachmittag legte Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CDU) einen Kranz am Tatort nieder - und traf dabei auf einen Mann, dessen mutiges Eingreifen vermutlich noch Schlimmeres verhinderte. Der Iraner Chia Rabiei stellte sich dem Angreifer entgegen. Auf TV-Bildern des Bayrischen Rundfunks ist zu sehen, wie Söder auf den Mann, der in einer Flüchtlingsunterkunft, zugeht und ihm dankt: „Danke, dass Sie den Mut haben sich zu engagieren ohne dass sie scheinbar verpflichtet sind.“ Söder will dem 42-Jährigen eine Tapferkeitsmedaille verleihen, so der BR.

Dem Sender sagte der Iraner, dass er am Freitag zufällig durch die Innenstadt ging und Zeuge der Messerattacken wurde. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie er sich dem Angreifer entgegenstellt und versucht, ihn aufzuhalten. Dem Sender sagte Rabiei: „Ich hatte überhaupt keine Angst. Und wenn ich Angst hätte, dann wäre ich wie die anderen hinten gestanden oder wäre abgehauen.“

Der 42-Jährige ist Kurde und iranischer Staatsbürger. Das Erlebte hat ihn sehr mitgenommen, er kann Nachts nicht mehr schlafen. Rabiei schildert dem BR die Bilder, die ihn jetzt verfolgen: „Ich kam hierher und habe die Frau gesehen. Sie lag da so an der Seite. Drei bis vier Leute waren bei ihr, der Krankenwagen war noch nicht da. Ich habe gesehen, dass die am Hals geblutet hat und Leute haben die Stelle abgedrückt. Mir tut es leid, dass ich nicht früher gekommen bin. Wäre ich fünf oder zehn Minuten früher gekommen, wäre vielleicht diese Frau noch am Leben.“

Freitagnachmittag kam es in Würzburg zu einem Großeinsatz der Polizei. Heiko Becker/REUTERS

Islamwissenschaftler bewerten Funde aus Täterwohnung

Die in der Obdachlosenunterkunft des Messerangreifers von Würzburg gefundenen Gegenstände werden derzeit von Islamwissenschaftlern bewertet. „Aber wir sind bei Weitem noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben es ausgewertet“, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) am Montag in München. Zu den Funden zählen auch zwei Handys. „Wir gehen davon aus, dass sie ihm gehören“, sagte der Sprecher mit Verweis auf den 24 Jahre alten Verdächtigen.

Welche weiteren Gegenstände nun untersucht und bewertet werden, sagte der Sprecher nicht. Damit ist unklar, ob unter anderem auch Schriftstücke entdeckt wurden, die auf ein politisches Motiv hindeuten könnten.

Bislang ist nicht bekannt, warum der Migrant am Freitag in Würzburg drei Frauen mit einem Messer tötete und sieben Menschen verletzte, fünf davon lebensbedrohlich. Womöglich war der Mann geistig verwirrt oder psychisch krank, wie Ermittler vermuten. Es werde aber auch geprüft, ob islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen haben könnten. Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) wollte beides nicht ausschließen. (mit dpa)