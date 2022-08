Nach der Durchsuchung seines Anwesens durch das FBI will der ehemalige US-Präsident Donald Trump mit einer Klage die Einsetzung eines neutralen Prüfers erreichen. Dieser solle die bei dem Einsatz vor zwei Wochen in Mar-a-Lago in Florida sichergestellten Dokumente einsehen - gleichzeitig solle die Prüfung durch die staatlichen Ermittler bis dahin eingestellt werden, wie aus einer am Montag durch Trumps Anwälte in Florida eingereichte Klageschrift hervorgeht.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Trumps Verteidiger argumentieren darin, dass die sichergestellten Dokumente durch das Exekutivprivileg des US-Präsidenten geschützt sein könnten: „Diese Angelegenheit hat die Aufmerksamkeit der amerikanischen Öffentlichkeit auf sich gezogen. Lediglich „angemessene“ Schutzmaßnahmen sind nicht akzeptabel, wenn es in der vorliegenden Angelegenheit nicht nur um die verfassungsmäßigen Rechte von Präsident Trump, sondern auch um die Wahrung der Vollstreckung von Privilegien geht“, heißt es in dem Dokument.

Bei dem Exekutivprivileg handelt es sich um das Vorrecht des Präsidenten, gewisse Informationen geheimzuhalten. Das FBI hatte bei einer Durchsuchung von Trumps Anwesen unter anderem als streng geheim eingestufte Dokumenten-Sätze gefunden und beschlagnahmt.

Trump Anwesen Mar-A-Lago wurde vom FBI durchsucht. Foto: REUTERS/Marco Bello//File Photo

Der „Einbruch“ in sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida, die Durchsuchung und die Beschlagnahmung von Unterlagen sei „illegal und verfassungswidrig“, erklärte Trump. „Und wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um die Dokumente zurückzubekommen.“

Trump hatte argumentiert, er habe die Dokumente damals freigegeben. Amtierende Präsidenten haben zwar weitreichende Befugnisse, die Geheimhaltung aufzuheben. Doch für die Freigabe von Dokumenten gibt es ein formelles Verfahren mit mehreren hochoffiziellen Schritten.

Dokumente betrafen wohl CIA, FABI und NSA

„New York Times“,-Journalistin Maggie Haberman zufolge, soll Trump selbst die Kisten Ende 2021 durchgesehen haben – nachdem Archivbeamte fast ein Jahr lang versucht hatten, das Material zu bergen.

„Einige der im Januar sichergestellten Dokumente betrafen die NSA, die CIA und das FBI und umfassten eine Reihe von Angelegenheiten der nationalen Sicherheit,“ schreibt Haberman in einem Twitter-Thread. Die Dokumente sollen in einem Lagerraum und in einem Schrank in seinem Büro gefunden worden sein.

Trumps Kritiker sehen Durchsuchung als politisch motiviert

FBI-Agenten hatten am 8. August bei einer beispiellosen Razzia Trumps Anwesen in Florida durchsucht. Die Durchsuchung hatte für großes Aufsehen in den USA geführt. Trump-Unterstützern warfen dem Justizministerium vor, es attackiere Trump aus politischen Gründen.

Bei den Ermittlungen geht es um Dokumente, die Trump nach Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 aus dem Weißen Haus nach Mar-a-Lago mitgenommen hatte. US-Präsidenten sind dazu verpflichtet, mit ihrem Ausscheiden aus dem Amt sämtliche offizielle Dokumente, darunter E-Mails und Briefe, an das Nationalarchiv zu übergeben.

Mehr zum Thema Grundlage für Durchsuchung bei Trump Richter bringt teilweise Veröffentlichung von Dokumenten auf den Weg

Die Bestellung eines unabhängigen Gutachters, der die beschlagnahmten Dokumente überprüft, könnte den Zugang der Ermittler zu den Unterlagen blockieren.(dpa, AFP)