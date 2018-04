Darauf haben Eltern, Schüler und Schulen lange gewartet: Am Dienstag hat der Berliner Senat einen Schulbaufahrplan veröffentlicht, in dem alle geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive für die einzelnen Schulen beschrieben werden. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sprach von einem „Riesenmeilenstein“. Einen solchen Bericht habe es in dieser Form noch nie gegeben.

Mehr als 740 Seiten umfasst das Dokument, das auf den Internetseiten der Senatsverwaltungen für Bildung und Finanzen nachzulesen ist. Für 720 Schulen sind dort jeweils eigene Datenblätter zu finden. Auf diesen steht unter anderem, welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt geplant ist und wann sie abgeschlossen sein soll, wie viel sie kostet, aus welchem Programm sie finanziert wird und wer für die Ausführung verantwortlich ist. Große Projekte werden von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und von der Wohnungsbaugesellschaft Howoge übernommen, die anderen Arbeiten werden von den Bezirken realisiert, einige Projekte von der Berliner Immobilien Management GmbH.

Der Bericht soll halbjährlich überarbeitet werden. „Es ist keine Bibel, sondern ein Arbeitsdokument, das sich verändert und die Arbeit der Task Force Schulbau unterstützt“, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD). Aus dem Bericht geht auch hervor, wo neue Schulen gebaut werden. Wie berichtet sind rund 60 neue Schulen geplant, die von der Howoge und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gebaut werden.

„Es ist ein großer Fortschritt, dass es jetzt eine Übersicht gibt, in der erstmals jede Schule überprüfen kann, ob und wann bei ihr was gemacht werden soll“, kommentierte die Landesvorsitzende der Grünen, Nina Stahr.