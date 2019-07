Acht Tage war Silvia Perez unterwegs. Jetzt hängt die Venezolanerin am peruanisch-chilenischen Grenzübergang Chacalluta fest. Sie will rüber nach Chile, zu ihrem Mann und ihrem Sohn, die bereits seit 15 Monaten in Chile sind. „Die Behörden lassen mich nicht rüber“, sagt sie chilenischen Medien. Seit Kurzem gibt es neue Einreisebestimmungen für Venezolaner. So will die Regierung in Santiago den Massenexodus aus Venezuela, der für Chile eine große Zuwanderung bedeutet, besser steuern.

Die chilenische Kirche ist entsetzt, ruft zu Spenden auf, um die Menschen in dem entstehenden Lager auf der anderen Seite der Grenze zu versorgen. Chiles Präsident spricht von einer Destabilisierung des Kontinentes durch die anhaltende Massenflucht aus Venezuela.

Anfang des Jahres hatte dort der junge Oppositionsführer Juan Guaidó den sozialistischen Machthaber Nicolás Maduro in Bedrängnis gebracht. Doch Maduro, dem Menschenrechtsorganisationen Folter, außergerichtliche Hinrichtungen und die gewaltsame Unterdrückung der Opposition vorwerfen, hält sich mit Hilfe der Militärs an der Macht.

Inzwischen haben die Wirtschaftssanktionen der USA die durch die jahrelange, katastrophale Wirtschaftspolitik der Maduro-Regierung entstandene Versorgungskrise noch weiter verschärft. Auch das treibt die Menschen aus dem Land.

Jüngst hat UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet Venezuela besucht, um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen. Sie sprach mit allen Beteiligten: Mit Maduro, mit Guaidó, mit Opfern der Polizeigewalt, mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Vor ein paar Tagen starb ein Armeeangehöriger in der Obhut der Sicherheitskräfte. Seine Leiche wies Folterspuren auf. Bachelet zeigte sich geschockt und erinnerte die venezolanischen Behörden daran, dass sie für die psychische und physische Sicherheit von Häftlingen verantwortlich sei.

Nun warten alle gespannt auf ihren Bericht, der sozusagen ganz offiziell die Zustände im Land bewerten soll. Beide Seiten rufen Bachelet dazu auf, die Lage realistisch darzustellen. Am Freitag soll es Demonstrationen zum Gebäude der UN geben. Die Regierung fordert, anzuerkennen, dass Venezuela eine funktionierende Demokratie sei. Die Opposition fordert, Venezuela einen Folterstaat zu nennen.

Je nachdem, wie der Bericht ausfällt, wird die inzwischen eingefahrene Situation in Venezuela eine neue Dynamik bekommen. So lange aber können die Venezolaner nicht warten, sie packen die Koffer mit den letzten Habseligkeiten. Seit Jahren hoffen Millionen auf einen Zusammenbruch des Regimes Maduro und einen politischen Neuanfang. Seit Jahren werden sie enttäuscht, hält sich doch ein Regime an der Macht, das bislang in allen Bereichen kläglich versagt hat.

Mehr zum Thema Drahtzieher angeblich Kolumbien und Chile Venezuelas Regierung will Putsch gegen Maduro vereitelt haben

Aus dem Herausforderer Guaidó, der für ein paar Wochen die Weltöffentlichkeit auf sich zog, ist ein Beobachter geworden. Sein innenpolitischer Einfluss ist nicht sehr groß. Er hofft auf neuen Rückenwind durch Bachelet. Beobachter rechnen damit, dass bis Ende des Jahres weitere hunderttausend Venezolaner das Land verlassen. Wenn Bachelets Bericht nicht neue Hoffnung für das Land bringt. Ansonsten wird es bald noch sehr viel voller werden an der nordchilenischen Grenze.