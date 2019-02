Die britische Regierungschefin Theresa May hat dem Unterhaus am Dienstag eine Verlängerung der Brexit-Frist in Aussicht gestellt. So soll sichergestellt werden, dass es nicht zu einem ungeordneten Brexit kommt. Allerdings bleibt die Situation verworren - denn May machte auch deutlich, dass sie weiterhin einen Austritt Großbritanniens zum 29. März ansteuert. Fragen und Antworten zur jüngsten Volte der britischen Premierministerin:

Wie wahrscheinlich ist eine Verschiebung des Brexit-Datums?



Eine Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens, der für den 29. März vorgesehen ist, ist ziemlich wahrscheinlich. Selbst falls für Theresa May alles nach Plan laufen und das Unterhaus im März der EU-Austrittsvereinbarung zustimmen sollte, könnte die Zeit knapp werden. Zahlreiche Begleitgesetze zum Brexit müssen noch im Unterhaus verabschiedet werden. Selbst wenn das Parlament dabei im Rekordtempo arbeiten sollte, ist die Frist bis zum 29. März kaum zu schaffen. Für diesen Fall haben EU-Diplomaten bereits signalisiert, dass sich eine Verschiebung um wenige Woche mit der EU relativ problemlos machen lasse.

Ist die Dauer einer Fristverlängerung von Bedeutung?



Auf jeden Fall. Eine Fristverlängerung um wenige Wochen beziehungsweise zwei oder drei Monate wäre ein Signal, dass Großbritannien nach wie vor eine Trennung von der EU anstrebt. Eine längere Frist von einem Jahr oder sogar von knapp zwei Jahren, wie sie von einigen EU-Diplomaten ins Spiel gebracht wird, könnte einem Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU den Weg ebnen. Dann bliebe gegebenfalls genügend Zeit, um ein zweites Referendum zu organisieren.



May machte am Dienstag im Unterhaus deutlich, dass sie weiterhin auf eine Trennung von der EU zum 29. März in einem geregelten Verfahren hinarbeitet. Eigentlich wolle sie keine Fristverlängerung, erklärte die Premierministerin. Gleichzeitig ließ sie sich aber eine Hintertür offen: Falls sie wie schon bei der letzten entscheidenden Abstimmung im Januar im kommenden Monat erneut keine Mehrheit für den Austrittsvertrag erhalten sollte, will sie die Abgeordneten darüber abstimmen lassen, ob Großbritannien einfach ohne Deal die EU verlassen soll.

Ein sonderlich großes Risiko geht May dabei nicht ein; die Premierministerin weiß, dass es eine parteiübergreifende Mehrheit im Unterhaus gegen einen ungeregelten Brexit gibt. Wenn also wie erwartet eine Mehrheit gegen ein No-Deal-Szenario stimmen sollte, will die Regierungschefin zu guter Letzt im Parlament um Zustimmung zu einer kurzen Verlängerung der Brexit-Frist bitten.



Wie lange diese Frist aus der Sicht Mays dauern sollte, machte die Regierungschefin am Dienstag ebenfalls deutlich. Eine Fristverlängerung bis Ende Juni werde sicherstellen, dass Großbritannien nicht mehr an den Europawahlen teilnehmen müsse, erklärte sie. Allerdings wird diese Einschätzung nicht vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages geteilt. In einer Analyse des Dienstes heißt es, dass Großbritannien zwangsläufig die Europawahlen abhalten müsse, falls das Land noch zum Zeitpunkt der Wahl Ende Mai Mitglied der EU sein sollte.

Warum bietet May die Fristverlängerung an?



Zum einen will sich die Regierungschefin das Heft des Handelns nicht vom Parlament aus der Hand nehmen lassen. Bevor May am Dienstag dem Unterhaus ihren Fristverlängerungs-Plan vorstellte, sah es danach aus, als würde sich im Parlament bei einer an diesem Mittwoch vorsehenen Abstimmung eine Mehrheit für folgende Variante finden: Wenn bis Mitte März der Deal mit der EU nicht unter Dach und Fach ist, verlängert sich die Brexit-Frist, und das Parlament übernimmt die Kontrolle.



Zum anderen spekuliert May möglicherweise für den Fall eines Scheiterns bei der nächsten entscheidenden Brexit-Abstimmung darauf, beim kommenden EU-Gipfel am 21. und 22. März öffentlichkeitswirksam weitere Zugeständnisse von der Europäischen Union im Streit um den Austrittsvertrag zu erreichen. Eine entsprechende Gipfel-Inszenierung könnte May dann dazu dienen, das Parlament endgültig zur Zustimmung zum EU-Deal zu bewegen.

Würde die EU einer Fristverlängerung zustimmen?



Danach sieht es aus. Selbst für den Fall, dass sich die Modalitäten der Scheidung vor Ende März immer noch nicht abzeichnen sollten, möchten auch die 27 verbleibenden EU-Staaten einen No-Deal-Brexit auf jeden Fall vermeiden. Denn ein ungeregelter Brexit hätte fatale Folgen für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals. EU-Ratschef Donald Tusk hat bereits erklärt, dass eine eventuelle Verzögerung eine „vernünftige Lösung“ wäre.