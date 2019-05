Immer seitdem ich als Premierminister zum ersten Mal durch die Tür hinter mir gegangen bin, habe ich mich bemüht, das Vereinigte Königreich zu einem Land zu machen, das nicht nur für wenige Privilegierte funktioniert, sondern für alle Bürger.

Und um das Ergebnis des EU-Referendums zu würdigen. Bereits 2016 haben wir dem britischen Volk die Wahl überlassen. Entgegen allen Vorhersagen stimmte das britische Volk für den Austritt aus der Europäischen Union.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Ich bin heute genauso überzeugt davon wie schon vor drei Jahren, dass man in einer Demokratie, wenn man den Menschen die Wahl lässt, die Pflicht hat, das umzusetzen, was sie entschieden haben. Ich habe mein Bestes getan, um das zu tun. Ich habe die Bedingungen für unseren Austritt und ein neues Verhältnis zu unseren engsten Nachbarn ausgehandelt, um Arbeitsplätze, unsere Sicherheit und unsere Union zu schützen.

Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, um die Abgeordneten davon zu überzeugen, diesen Deal zu unterstützen. Leider ist es mir nicht gelungen. Ich habe es dreimal versucht. Und ich glaube, es war richtig, durchzuhalten, auch wenn die Chancen zu scheitern sehr hoch lagen. Aber jetzt ist mir klar, dass es im besten Interesse des Landes ist, wenn ein neuer Premierminister diese Aufgabe übernimmt.

Deshalb kündige ich heute an, dass ich am Freitag, dem 7. Juni, als Vorsitzende der Konservativen und Unionistischen Partei zurücktreten werde, damit ein Nachfolger gewählt werden kann. Ich habe mit dem Chairman der Partei und dem Vorsitzenden des Ausschusses von 1922 vereinbart, dass der Prozess zur Wahl eines neuen Vorsitzenden in der darauf folgenden Woche beginnen soll.

Ich habe Ihre Majestät, die Königin, umfassend über meine Absichten informiert, und ich werde weiterhin als ihr Premierminister fungieren, bis der Prozess abgeschlossen ist.

„Es wird Aufgabe meines Nachfolgers sein, eine Lösung zu finden.“

Es ist und wird immer eine Angelegenheit von tiefem Bedauern für mich sein, dass es mir nicht gelungen ist, den Brexit zu vollziehen. Es wird Aufgabe meines Nachfolgers sein, eine Lösung zu finden, die dem Ergebnis des Referendums gerecht wird. Um erfolgreich zu sein, muss er oder sie im Parlament einen Konsens finden, was mir nicht gelungen ist. Ein solcher Konsens kann nur erreicht werden, wenn die Beteiligten auf allen Seiten der Debatte kompromissbereit sind.

Viele Jahre lang war der große Philanthrop Sir Nicholas Winton - der Hunderten von Kindern das Leben rettete, indem er ihre Evakuierung aus der von den Nazis besetzten Tschechoslowakei über den Kindertransport veranlasste - mein Wähler in Maidenhead.

Während einer anderen politischen Kontroverse, einige Jahre vor seinem Tod, nahm er mich bei einer lokalen Veranstaltung zur Seite und gab mir einen Rat. Er sagte: „Vergiss nie, dass Kompromiss kein Schimpfwort ist. Das Leben hängt davon ab.“ Er hatte Recht. Wenn wir danach streben, die Kompromisse zu finden, die wir in der Politik brauchen - sei es, um Brexit zu vollziehen oder die dezentrale Regierung in Nordirland wiederherzustellen -, dürfen wir nicht vergessen, was uns hierher geführt hat.

Denn das Referendum war nicht nur ein Aufruf zum Verlassen der EU, sondern auch zu einem tiefgreifenden Wandel in unserem Land. Es war ein Aufruf, das Vereinigte Königreich zu einem Land zu machen, das wirklich für alle funktioniert. Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir in den letzten drei Jahren erzielt haben.

Wir haben die Arbeit, die David Cameron und George Osborne begonnen haben, abgeschlossen: Das Defizit ist fast ausgeglichen, unsere Staatsverschuldung sinkt, die Sparpolitik hat ein Ende.

Mein Schwerpunkt lag darauf, mit unserer modernen Industriestrategie dafür zu sorgen, dass die guten Arbeitsplätze der Zukunft in den Gemeinden des gesamten Landes entstehen, nicht nur in London und im Südosten. Wir haben mehr Menschen als je zuvor geholfen, Jobsicherheit genießen zu können. Wir bauen weitere Häuser und unterstützen Erstkäufern - damit auch junge Menschen die Möglichkeiten nutzen können, die ihre Eltern bereits hatten. Und wir schützen die Umwelt, vermeiden Kunststoffabfälle, bekämpfen den Klimawandel und verbessern die Luftqualität.

„Sicherheit; Freiheit; Chance. Diese Werte haben mich während meiner gesamten Karriere begleitet.“

Sicherheit; Freiheit; Chance. Diese Werte haben mich während meiner gesamten Karriere begleitet. Aber das einzigartige Privileg dieses Amtes ist es, es als Plattform zu nutzen, um denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden; um die brennenden Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, die unsere Gesellschaft immer noch heimsuchen. Deshalb habe ich die angemessene Finanzierung zur Behandlung psychischer Krankheiten in den Mittelpunkt unserer langfristigen Strategie für das Nationale Gesundheitssystem gestellt. Deshalb habe ich den Schutz für Überlebende von häuslicher Gewalt verbessert. Aus diesem Grund leuchten das Race Disparity Audit und die Berichterstattung über geschlechtsspezifische Löhne und Gehälter ein Licht auf die Ungleichheit, so dass diese Dinge nicht unentdeckt bleiben. Und deshalb habe ich die unabhängige öffentliche Untersuchung der Tragödie am Grenfell Tower eingerichtet - um nach der Wahrheit zu suchen, damit so etwas nie wieder passieren kann, und damit die Menschen, die in dieser Nacht ihr Leben verloren haben, nie vergessen werden.

Weil dieses Land eine Union ist. Nicht nur eine Familie mit vier Nationen. Aber eine Union von Menschen – uns allen. Unabhängig von unserem Hintergrund, von unserer Hautfarbe oder davon wen wir lieben. Wir stehen zusammen. Und gemeinsam liegt eine großartige Zukunft vor uns. Unsere Politik mag unter Druck stehen, aber es gibt so viel Gutes in diesem Land. So viel, auf das man stolz sein kann. So viel, um optimistisch zu sein.

Ich werde in Kürze dieses Amt aufgeben. Es auszuüben war die größte Ehre meines Lebens – als zweite Frau im Amt der Premierministerin, aber sicherlich nicht als die letzte.

Ich trete zurück ohne jede böswillige Gesinnung, aber mit enormer und anhaltender Dankbarkeit dafür, die Gelegenheit gehabt zu haben, dem Land zu dienen, das ich liebe. (Tsp)