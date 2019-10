Die Unterhändler des Vereinigten Königreichs und der EU könnten sich in Sachen Brexit zeitnah einigen. Das berichten die Medienplattform Bloomberg und die englische Zeitung „The Guardian“ übereinstimmend. Auf Seiten der EU, so schreiben die Medien, gebe es Hoffnung, dass es noch am Dienstagabend zu einem Durchbruch kommt; vor allem bezogen auf eine „prinzipielle Einigung der Verhandlungspartner“ was die Zollgrenzen mit Irland betrifft.

„Ein Abkommen scheint mittlerweile in greifbarer Nähe“, sagte der Linken-Europaabgeordnete Martin Schirdewan am Dienstagnachmittag nach einer Unterrichtung durch EU-Unterhändler Michel Barnier. „Jetzt muss alles dafür getan werden, die rechtliche Grundlage für die Sicherung des Friedensprozesses in Nordirland zu schaffen und die sozialen Rechte der Betroffenen dauerhaft zu bewahren.“

Der irische Regierungschefs Leo Varadkar sprach am Dienstagnachmittag vor Journalisten von „ersten Anzeichen für Fortschritte“. Doch er warnte auch vor zu viel Optimismus: Die Dinge bewegten sich zwar in die richtige Richtung, doch der Spalt zwischen Großbritannien und der EU sei noch recht groß, sagte Varadkar. Es sei unklar, ob rechtzeitig zum EU-Gipfel diese Woche ein Deal zustande komme. Zugleich räumte Varadkar ein, nicht auf dem aktuellsten Stand zu sein. Er äußerte sich am Rande einer Pressekonferenz zum Straßenbau in Mayo im Westen Irlands, das auch nach einem Brexit weiter zur EU gehören würde.

Experten der EU und Großbritanniens verhandelten am Dienstag den ganzen Tag über ein Austrittsabkommen, mit dem der Brexit am 31. Oktober geregelt vollzogen werden kann. Dabei geht es um die umstrittene Frage einer offenen Grenze in Irland. Bis Mittwoch müsste ein Vertragsentwurf stehen, damit er beim EU-Gipfel diese Woche beschlossen werden könnte. Ob dies wirklich so rasch gelingt, ist aber unklar. Deutsche Regierungsvertreter zeigten sich am Dienstag eher skeptisch, dass binnen so kurzer Frist ein Vertragstext gelingt.

Barnier informierte die sogenannte Brexit-Steuerungsgruppe des EU-Parlaments, der Schirdewan angehört. Falls die EU dem Vorschlag der britischen Regierung zustimmt, müsste den Plan auch noch das britische Parlament am kommenden Samstag billigen. (Tsp,dpa)