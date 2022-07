Bei den Waldbränden an der französischen Atlantikküste haben Einsatzkräfte Tausende Menschen vor den sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit gebracht. Am Mittwochmorgen wurden bei Teste-de-Buch südlich der Großstadt Bordeaux fünf Campingplätze sicherheitshalber geräumt.

6000 Menschen wurden an andere Orte verlegt, wie die Präfektur der Gironde mitteilte. Bei Landiras, wo ebenfalls ein Waldbrand tobt, wurden fünf Weiler und ein Dorf geräumt. 500 Menschen kamen in Sicherheit.

Am Mittwoch sollen es 37 Grad Celsius werden

Den Bränden fielen mittlerweile mehr als 1200 Hektar Landfläche zum Opfer. Sie werden durch anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen begünstigt. Am Mittwoch werden in dem Gebiet Temperaturen von 37 Grad Celsius erwartet.

Die hohe Hitzewarnstufe Orange ist ausgerufen. Nach Angaben der Präfektur kämpften mehr als 600 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Auch Einsatzkräfte aus anderen Landesteilen wurden zur Unterstützung erwartet. (dpa)