Nur ein Coronavirus-Fall unter mehr als 42.000 Einwohnern in sieben Tagen: Die Inzidenz von 2,3 in der oberpfälzischen Stadt Weiden ist der absolute Niedrigwert in Deutschland derzeit.

Bereits vor mehr als einer Woche hatte Weiden erstmals wieder die 35er-Inzidenz unterschritten. Seitdem sinkt die Zahl der Fälle kontinuierlich weiter. Das sorgt dafür, dass dort bereits seit Pfingstmontag wieder bis zu zehn Personen aus drei Haushalten im privaten und öffentlichen Raum zusammenkommen dürfen.

Weil die Inzidenz nun seit einigen Tagen im einstelligen Bereich liegt, entfällt seit Donnerstag bereits die Maskenpflicht in der Weidener Fußgängerzone – mit Ausnahme der Markttage Mittwoch und Samstag.

Diese aus Weidener Sicht bedeutsame Lockerung begingen die Bürgermeister Lothar Höher und Reinhold Wildenauer mit einer traditionellen Bratwurstsemmel in der Innenstadt. Seit gut einem halben Jahr gab es das in der Fußgängerzone nicht mehr. Ab Montag gibt es dann die nächste weitgehende Lockerung: Die Stadt verfügte, dass Vereine ab diesem Tag die Sporthallen wieder nutzen dürfen.

Ansonsten gelten wie überall in Bayern die beschlossenen Lockerungen in der Corona-Pandemie bei Unterschreiten der 50er-Inzidenz: Bei Sportveranstaltungen, Theatervorstellungen, in Freibädern oder auch in Fitnessstudios entfällt die Testpflicht. Auch im Einzelhandel und für die Außengastronomie braucht es keinen negativen Test. Hotels und Pensionen haben geöffnet.

Nach den Pfingstferien Anfang Juni soll es auch in den Schulen weitere Lockerungen geben. Zuletzt fand in Weiden in den Grundschulen Präsenzunterricht statt. In den älteren Altersstufen nur, wenn ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten wurde. Ansonsten fand Wechselunterricht statt.

Mehr als die Hälfte der Landkreise oder kreisfreien Städte in Deutschland haben mittlerweile eine Inzidenz unter 35 – insgesamt sind es 213 von 401. Relevant ist das in Bundesländern wie Niedersachsen. Dort gibt es seit dieser Woche Lockerungen ab einer Inzidenz von 50, wie in vielen Ländern, aber eben auch ab einer Inzidenz von 35.

Unter diesen 213 Landkreisen oder Städten gibt es sogar schon 74, die unter der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für einen entspannten Sommer ausgegebenen Sieben-Tage-Inzidenz von 20 liegen. Als einziges Bundesland hat Thüringen noch eine Inzidenz über 50. Unter den Landkreisen und Städte sind es noch 88, doch lediglich zwei überschreiten die 100.

Letztere sind Memmingen in Bayern mit 117,9 und Hildburghausen in Thüringen mit 102,9. Nur in der Stadt Memmingen und im Landkreis Hildburghausen werden die Maßnahmen der Bundes-Notbremse mit Ausgangsbeschränkungen also mit Sicherheit auch die kommende Woche über gelten.

Ab Montag dürfte Memmingen die 100er-Inzidenz unterschreiten

Einer Prognose des Zentralinstituts für die die kassenärztliche Versorgung (ZI) zufolge unterschreitet Memmingen die 100er-Inzidenz allerdings am Montag, Hildburghausen sogar noch an diesem Wochenende. Das Institut rechnet dafür die aktuelle Inzidenz pro Bundesland mit dem R-Wert hoch.

Diese Ansteckungsrate liegt in Memmingen derzeit bei 0,77 und in Hildburghausen bei 0,68. Das bedeutet erstens, dass überall eine Person weniger als eine weitere Person ansteckt. Und es bedeutet zweitens, dass die Zahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner rückläufig ist.

Am Beispiel Memmingen erklärt, bedeutet der R-Wert von 0,77 konkret, dass 100 Personen lediglich 77 weitere Personen anstecken. In Weiden liegt der R-Wert derzeit bei 0,32.

Für Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder ist der bundesweit höchste Inzidenzwert allerdings kein Grund zur Sorge. In einer Pressemitteilung teilte er mit, dass „die Ansteckungen hauptsächlich auf die privaten Kontakte von Familienmitgliedern zurückzuführen“ sind. Das heiße, so Schilder: „Niemand muss aus Angst vor einer Ansteckung die Öffentlichkeit gänzlich meiden.“ Er setzt darauf, dass die Memminger Bürger das kostenlose Testangebot in der Stadt ausgiebig nutzen.