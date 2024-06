Mehrere Festnahmen Zwei Polizisten bei Anti-AfD-Protest schwer verletzt

Bei ihrem Einsatz während einer Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Essen sind zwei Polizisten schwer verletzt worden.

Als Polizisten der Bereitschaftspolizei einem AfD-Delegierten am Samstag Geleitschutz in Richtung der Grugahalle gaben, seien zwei der Beamten von unbekannten Tätern „gegen den Kopf“ getreten worden, teilte die Polizei in Essen mit. „Noch am Boden liegend wurden die Beamten mit Tritten traktiert“, hieß es weiter. Die Polizisten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Sieben weitere wurden bei dem Vorfall den Angaben zufolge leicht verletzt. Die Täter entkamen in der Menschenmenge. Die Polizei werte nun Videoaufnahmen von dem Vorfall aus und bitte um Zeugenhinweise.

Gegen den am Samstag begonnenen zweitägigen Parteitag in Essen hatte es am Samstag mehrere Demonstrationen gegeben. Am Mittag protestierten nach Polizeiangaben mehrere zehntausend Menschen zunächst friedlich. Teilweise gewalttätig war dagegen eine Blockadeaktion am Morgen verlaufen, bei der elf weitere Polizeibeamte verletzt wurden.

Innenministerin Faeser verurteilt Gewalt

Im Stadtteil Rüttenscheid war es demnach zu „Störaktionen“ gekommen: Menschen hätten Einsatzkräfte angegriffen und versucht, Sperrstellen zu durchbrechen. „Es kam zu einigen Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte.“

Die Polizei setzte deshalb auch Pfefferspray, Schlagstöcke und „unmittelbaren Zwang“ ein, wie sie mitteilte. Mehrere Demonstranten erlitten leichte Verletzungen. Früheren Angaben zufolge wurden mehrere Menschen festgenommen. Nach Beginn des Parteitags am Samstagvormittag beruhigte sich die Lage laut einer Polizeisprecherin.

Polizisten bei der Demonstration gegen den AFD-Parteitag © imago/Jochen Tack

„Gegen Rechtsextremismus und Rassismus brauchen wir starke demokratische Kräfte und friedlichen Protest“, schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Samstag bei X. Gewalt sei aber „durch nichts zu rechtfertigen“. Faeser dankte der Polizei, „die gegen linke Chaoten durchgreift“.

Mehrere Demonstrationen gegen AfD-Parteitag

An der Großdemonstration gegen die AfD und ihren Bundesparteitag in Essen nahmen nach Angaben der Veranstalter mehr als 50.000 Menschen teil. Die Demonstrierenden zogen Richtung Grugahalle, wo der Parteitag stattfindet, teilte die Gruppe Widersetzen am Samstagmittag mit. Zu der Großdemonstration hat das Bündnis Gemeinsam Laut aufgerufen.

Am Wochenende demonstrieren mehr Menschen lautstark gegen die AfD, als die Partei Mitglieder hat. Linda Kastrup, Sprecherin von Gemeinsam Laut

„Am Wochenende demonstrieren mehr Menschen lautstark gegen die AfD, als die Partei Mitglieder hat“, erklärte die Sprecherin von Gemeinsam Laut, Linda Kastrup. „Die AfD ist hier ganz klar nicht willkommen. Gemeinsam stehen wir für eine weltoffene und demokratische Gesellschaft.“

Insgesamt würden 70.000 Menschen in Essen gegen den AfD-Bundesparteitag demonstrieren, teilte Widersetzen mit – am Freitagabend hätten bereits 10.000 Menschen demonstriert, am frühen Samstagmorgen rund 7000. Der zweitägige Parteitag der AfD musste wegen der Proteste verspätet beginnen.

Der Rave „Bass gegen Hass“ auf dem Weg zur Grugahalle. © IMAGO/Markus Matzel

Am Samstagnachmittag gab es noch eine Kundgebung auf einem Messeparkplatz und einen Markt der Möglichkeiten, auf dem mehr als 60 Organisationen über Möglichkeiten zum Engagement für Demokratie informierten. Rund 25.000 Menschen versammelten sich nach Angaben der Organisatoren dort.

AfD bleibt bei Doppelspitze Die AfD wird auch künftig von einer Doppelspitze geführt. Das entschieden die Delegierten am Samstag mit deutlicher Mehrheit auf dem AfD-Parteitag in Essen.

in Essen. Die AfD-Satzung erlaubt grundsätzlich auch die Führung durch eine einzelne Person.

Das AfD-Chefduo Alice Weidel und Tino Chrupalla hatte bereits vor dem Delegiertentreffen seine Absicht erklärt, gemeinsam weiterzumachen.

und hatte bereits vor dem Delegiertentreffen seine Absicht erklärt, gemeinsam weiterzumachen. Der 49-jährige Chrupalla wurde dann am Samstag mit 82,7 Prozent der Stimmen bestätigt. Die 45-jährige Weidel erhielt im Anschluss knapp 80 Prozent. Es gab keinen Gegenkandidaten. Die alten und neuen Bundessprecher der AfD: Alice Weidel und Tino Chrupalla. © Imago/Revierfoto

„Essen und das Ruhrgebiet steht gegen die AfD“

Die Gewerkschaftssekretärin von Verdi in Essen und Sprecherin von Widersetzen, Katharina Schwabedissen, erklärte: „Unsere friedlichen Aktionen des zivilen Ungehorsams sind der Gegenentwurf zur AfD: bunt, vielfältig und solidarisch.“

Die AfD wolle „den Sozialstaat aushöhlen und unsere Demokratie zerstören“. Die Gegendemonstranten seien „die Gesellschaft der Vielen und wir zeigen heute: Essen und das ganze Ruhrgebiet steht geschlossen gegen die AfD“.

Zufahrtswege blockiert – trotz Warnung der Polizei

Am frühen Morgen hatten mehrere Personen versucht, die Anreise der AfD-Delegierten zum Tagungsort zu verhindern. Dazu wurde unter anderem ein Hotel nahe der Innenstadt, in dem offenbar einige AfD-Delegierte übernachtet hatten, vorübergehend belagert. Bei der Anreise mussten die Parteitagsdelegierten teilweise Umwege nehmen oder über Absperrgitter steigen.

Demonstranten blockieren den Zugang zu dem Ort, an dem die Delegierten der AfD ihren Parteitag abhalten. © REUTERS/Christian Mang

„Wir fluten heute die Zufahrtswege zur Grugahalle mit unserer Solidarität – und hindern so die AfD-Delegierten an der Anreise“, erklärte der Sprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität, Alassa Mfouapon. Er warf der AfD den Versuch vor, „uns durch rassistische Hetze auseinander zu treiben und uns ins Zeitalters des Faschismus zurückzutreiben“.

Die Essener Polizei hatte vorab klargestellt, dass nicht friedliche Proteste, „insbesondere Verhinderungsblockaden, die darauf abzielen den AfD Bundesparteitag zu stören oder zu verhindern“, eine Straftat darstellten und nicht unter die im Grundgesetz verankerte Versammlungsfreiheit fielen.

„Störaktionen werden von der Polizei konsequent unterbunden und Straftaten (entschlossen) verfolgt“, hieß es. Die Polizei appellierte an „alle Bürgerinnen und Bürger, die friedlich ihren Protest ausdrücken wollen, sich von derartigen Aktionen deutlich zu distanzieren“.

Auf dem zweitägigen Bundesparteitag der AfD wurden die beiden Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel von den 600 Delegierten im Amt bestätigt. Als Zeichen für Weltoffenheit hatte die Stadt vor der Grugahalle Regenbogen- und EU-Fahnen hissen lassen. (AFP, dpa, epd)