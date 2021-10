Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wird in diesem Jahr mit dem Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet. Das teilte die Fraktion der Europäischen Volkspartei EVP per Twitter mit.

Nawalny werde mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit für seine Bemühungen geehrt, den Machtanspruch von Russlands Präsident Wladimir Putin permanent infrage zu stellen. Neben Nawalny waren eine Gruppe afghanischer Frauen, die für Gleichberechtigung und Menschenrechte in ihrem Land kämpfen und die frühere bolivianische Interimspräsidentin Jeanine Áñez für den Menschenrechtspreis nominiert.

Der 45-jährige Nawalny sitzt seit Anfang des Jahres eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen ab. Das Urteil steht als politisch motiviert in der Kritik. Unter anderem die Bundesregierung, die EU und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte haben die Freilassung Nawalnys gefordert.

Preis für Einsatz für Menschenrechte und Demokratie

Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird dann am 15. Dezember in Straßburg während der letzten Plenarsitzung des Jahres des EU-Parlaments verliehen. Der nach dem verstorbenen russischen Dissidenten und Physiker Andrej Sacharow benannte Preis wird vom Europaparlament seit 1988 an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen.

Erster Preisträger war 1988 der südafrikanische Freiheitskämpfer Nelson Mandela. Vergangenes Jahr wurde die Oppositionsbewegung in Belarus ausgezeichnet. (Reuters, dpa, AFP)