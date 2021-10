Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der israelischen Regierung Deutschlands weitere Unterstützung in Sicherheitsfragen zugesagt. „Deutschland ist nicht neutral, wenn es um die Fragen der Sicherheit Israels geht, sondern die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson“, sagte Merkel am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Regierungschef Naftali Bennett. „Und demnach müssen wir auch handeln, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung in verschiedenen Einzelfragen sind.“

Merkel war am Sonntagmorgen in Jerusalem von Bennett empfangen worden, anschließend nahm sie als erste deutsche Regierungschefin an einer Sitzung des israelischen Kabinetts teil. „Es bleibt ein Glücksfall der Geschichte, dass es gelungen ist, nach der Shoa zwischen Deutschland und Israel solche Beziehungen aufzubauen und deshalb wird das Thema der Sicherheit Israels auch immer ein zentrales Thema für jede deutsche Regierung sein“, sagte Merkel.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können.]

„Und demnach müssen wir auch handeln, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung in verschiedenen Einzelfragen sind.“ Man sei vielleicht manchmal unterschiedlicher Meinung darüber, ob es eine Zwei-Staaten-Lösung geben solle, aber man sei sich einig, dass es die Vision eines dauerhaft demokratischen jüdischen Staates Israel geben müsse.

Merkel von Teilnahme an Kabinettssitzung berührt

Die Teilnahme an der Sondersitzung des israelischen Kabinetts bezeichnete Merkel als „sehr berührendes Ereignis“. Die Zusammenkunft habe den Charakter einer „kleinen Regierungskonsultation“.

Merkel betonte, nach den Bundestagswahlen und dem bevorstehenden Ende ihrer Kanzlerschaft auch in den Beziehungen zu Israel „einen guten Übergang zur nächsten Regierung in Deutschland erreichen“ zu wollen. Die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen seien ihr stets wichtig gewesen. In diesem Format habe sich eine „sehr große Breite der deutsch-israelischen Beziehungen“ gezeigt. Merkel äußerte sich auch zu dem – nach ihren Worten – „ganz besonderen Kabinett in Israel“.

In dem Land regiert derzeit unter Führung von Bennett eine Koalition aus acht Parteien. In Gesprächen mit Bennett habe sie von ihren Erfahrungen in Koalitionsregierungen berichtet, sagte Merkel. „Ein solches Maß an Diversität“ wie in der israelischen Regierung habe sie jedoch „wirklich nicht kennengelernt“.

Premier nennt Merkel „moralischen Kompass“ Europas

Bennett würdigte Merkel als „moralischen Kompass des gesamten europäischen Kontinents“. Israel sei dankbar für Merkels besonderen Einsatz für seine Sicherheit, sagte Bennett am Sonntag zum Auftakt einer gemeinsamen Sitzung mit der israelischen Regierung in Jerusalem.

Er lobte Merkels Rolle „bei der Festigung dieser außergewöhnlichen Beziehung, die auf einer historischen, riesigen Wunde basiert“. Merkel habe während ihrer Amtszeit Israel gegenüber keine „neutrale“ Position eingenommen, sondern stehe stets klar an der Seite des jüdischen Staates.

Bei Merkels Gesprächen in Israel sollte es unter anderem um das iranische Atomprogramm, die Frage eines unabhängigen Palästinenserstaates und bilaterale Themen gehen. Bennett sagte, der Iran habe in den vergangenen drei Jahren einen „riesigen Sprung“ in der Urananreicherung geschafft. Israel habe die Verantwortung, Teheran „mit Taten, nicht nur mit Worten“ daran zu hindern, eine Atombombe zu entwickeln.

Mehr zum Thema Zu Gast als Freundin Die Bundeskanzlerin nimmt Abschied von Israel

Für Merkel steht am Sonntag auch ein Treffen mit Israels Präsident Isaac Herzog auf dem Programm. In Begleitung Bennetts besucht Merkel am Nachmittag außerdem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Anschließend erhält sie die Ehrendoktorwürde des Haifa Technion - Israel Institute of Technology. Merkel hält sich seit Samstag zu einem dreitägigen Arbeitsbesuch in Israel auf. Es ist der achte Besuch der Kanzlerin in dem Land. Die Reise Merkels war ursprünglich für Ende August geplant, wegen der Krise in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban aber verschoben worden. (AFP, dpa)