Laschet: Geschlossenheit innerhalb der CDU wichtiger denn je CDU-Vize Armin Laschet hat seine Partei vor rückwärtsgewandtem Denken und einer „Sehnsucht nach der guten alten Zeit“ gewarnt. „Manche sagen, sie wollen wieder eine CDU wie unter Helmut Kohl“, sagte Laschet der „Rheinischen Post“. Gerade Kohl habe jedoch „das Land stärker verändert als jeder Kanzler danach“.



Als Beispiele nannte Laschet die Abschaffung der D-Mark in Verbindung mit der Einführung des Euro sowie die Öffnung der Grenzen zu den europäischen Nachbarn. „Das war nicht Angela Merkel, das war Helmut Kohl“, erinnerte der NRW-Ministerpräsident und mögliche Anwärter auf den CDU-Parteivorsitz. Konservativ sein, sei für ihn: „Gutes bewahren und für Neues offen sein.“



Mit Blick auf die offene Führungsfrage in der CDU nach dem angekündigten Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer mahnte Laschet zur Einigkeit. „Die Geschlossenheit innerhalb der CDU und der Zusammenhalt mit der CSU sind jetzt wichtiger denn je“, sagte er.



Die Frage, ob er sich um die Kanzlerkandidatur und den CDU-Parteivorsitz bewerben werde, ließ Laschet offen. „Was die Zukunft bringt, weiß niemand“, sagte er. „Es gibt in der Politik unterschiedliche Zeiten und Positionen, in denen man Verantwortung übertragen bekommt und etwas gestalten kann.“ Neben Laschet gelten vor allem Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als mögliche Bewerber.



Im Umgang mit der AfD pochte Laschet auf eine deutliche Abgrenzung. „Wir haben in Thüringen erstmalig erlebt, wie ein Ministerpräsident mit den Stimmen von Extremisten in sein Amt gewählt wurde. Zu dieser Situation hätte es nie kommen dürfen. Nie dürfen Extremisten Einfluss auf die Bildung von Regierungen haben, nicht in den Ländern, nicht in der Bundesregierung“, stellte der Parteivize klar.



Allerdings dürfe man die AfD in den Parlamenten nicht ausgrenzen und müsse ihr beispielsweise Zugang zu allen Informationen geben, die auch anderen Fraktionen zugänglich sein. „Wir werden keine Märtyrer erzeugen“, mahnte Laschet. Die CDU müsse jedoch „ein verlässlicher Anker für eine wehrhafte Demokratie“ bleiben. (AFP)