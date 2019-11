Die Ukraine und Russland wollen unter deutsch-französischer Vermittlung einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine starten. Ein Treffen im sogenannten Normandie-Format, dem die vier Länder angehören, soll am 9. Dezember in Paris stattfinden, wie der französische Präsidentenpalast am Freitagnachmittag ankündigte. Die Vorbereitungen für ein solches Gipfeltreffen laufen seit Monaten, beim G7-Gipfel in Biarritz hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein solches Treffen bereits für September in Aussicht gestellt. Zuletzt hab es ein Treffen im Normandie-Format 2016 in Berlin.

Mehr zum Thema Sonderstatus für Donezk und Luhansk Ukraine und Separatisten nähern sich an

Im Osten der Ukraine bekämpfen sich seit 2014 prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen. Deutschland und Frankreich versuchen seit fünf Jahren, im Normandie-Format zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Seit dem Amtsantritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Mai gibt es wieder Hoffnung auf Bewegung in dem festgefahrenen Konflikt. (dpa)