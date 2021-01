Bund und Länder haben sich am Dienstag darauf verständigt, den Mitte Dezember beschlossenen Lockdown bis 31. Januar zu verlängern und in Teilen auch zu verschärfen. Nach dem Beschlusspapier der Runde von Kanzlerin Angela Merkel und der Ministerpräsidentenkonferenz gilt diese Verlängerung des Lockdowns auch für die Schulen und Kitas. "Das ist eine große Herausforderung für alle Eltern und Kinder", sagte Merkel. "Aber wir sahen uns dazu genötigt, um unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren." Das Ziel von Bund und Ländern lautet weiterhin, die Ansteckungen deutlich zu vermindern und wieder auf einen Schnitt von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen zu kommen. Derzeit liegt diese Inzidenz bei etwa dem Dreifachen. Nach dem Beschluss bleibt es also bei der Schließung von Geschäften, Gastronomie, Kultur- und Sportstätten für weitere drei Wochen.

An Schulen und Kitas wird bis Ende Januar fortgesetzt, was in den Ländern jeweils seit Mitte Dezember geregelt ist. Teils ist hier die Präsenzpflicht ausgesetzt, teils ist es zu Komplettschließungen gekommen. Unterschiede gibt es auch bei den Notbetreuungsmaßnahmen. Präsenzunterricht aber wird es in den kommenden drei Wochen noch nirgends geben.

Der von den Kultusministern vereinbarte Stufenplan mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht für Grundschüler oder Wechselunterricht in höheren Klassen beginnt demnach frühestens im Februar.

Zur Entlastung wegen der Betreuung der Kinder daheim sollen beim Kinderkrankengeld zehn zusätzliche Tage je Elternteil eingeführt werden. Es wird also pandemiebedingt mehr Kinderkrankentage für die Eltern geben, die daheim betreuen müssen.

Die generellen Kontaktbeschränkungen werden ausgeweitet, und zwar wie im Frühjahrs-Lockdown auf einen Hausstand plus eine Person. Bisher gilt: ein Hausstand plus ein weiterer Hausstand, maximal fünf Personen. In diesem Zusammenhang wurde auch beschlossen, dass Betriebskantinen geschlossen werden, "wo immer die Arbeitsabläufe es zulassen". Zulässig bleibt nur die Abgabe von "mitnahmefähigen Speisen und Getränken".

Arbeitgeber sind "dringend gebeten", großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen.

Zudem sollen bundesweit lokale Einschränkungen des Bewegungsradius umgesetzt werden, wenn eine bestimmte Infektionslage eingetreten ist. Eine solche Regelung – eine Beschränkung auf 15 Kilometer im Umkreis des Wohnorts – gibt es schon in Sachsen, auch der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sie für sein Land gerade erwogen. Der eingeschränkte Bewegungsradius soll in Corona-Hotspots ab einem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen gelten.

Die vom Kanzleramt in den Vorgesprächen geforderte härtere Regelung zur Möglichkeit von Ausgangssperren ist in dem Entwurfspapier für die Runde nicht mehr enthalten. Es bliebe demnach bei der Beschlusslage vom Dezember, lokal Ausgangsperren vorzusehen, wenn ein Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen überschritten wird. Das ist laut der Coronavirus-Karte des Tagesspiegel mittlerweile in 101 Land- und Stadtkreisen der Fall.

Solche Ausgangsbeschränkungen sind schon jetzt jederzeit möglich und werden auch vielfach angewendet, oft beschränkt auf die Nacht. Das Kanzleramt hatte vorgeschlagen, die Schwelle auf 100 Neuinfektionen zu senken.

Viele Kreise betroffen

Insgesamt gibt es in Deutschland 294 Kreise und 107 kreisfreie Städte. In diesen Kreise kann die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt werden:

Vogtlandkreis (801,2)

Meißen (504,2)

Eisenach (429,5)

Osterzgebirge (408,8)

Hildburghausen (401,2)

Cottbus (348,2)

Zwickau (336)

Coburg (319,9)

Nürnberg (310,6)

Dresden (309,9)

Landkreis Bayreuth (301)

Stadt Hof (285,2)

Limburg-Weilburg (259,4)

Passau (257,3)

Gießen (253,6)

Potsdam (241,5)

Oberhausen (236,7)

Stadt Fürth (223,1)

Stadt Landshut (216,8)

Stendal (206,3)

Insbesondere der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält Ausgangssperren für ein probates Mittel bei hohen Infektionszahlen. In Bayern gilt landesweit eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr, mit Ausnahmen wegen beruflicher Anlässe oder bei Notfällen. Ähnlich ist es in Baden-Württemberg und Sachsen. In Nordrhein-Westfalen dagegen gibt es keine landesweite Verfügung, wohl aber Ausgangssperren auf Kreisebene.

Überschattet wurden die Beratungen von Bund und Ländern von einem Streit innerhalb der großen Koalition. Die SPD wirft der Union ein Impfversagen vor. Damit nimmt sie vor allem einen Mann ins Visier: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Die Sozialdemokraten schickten am Sonntag einen vierseitigen Katalog mit zwei Dutzend Fragen an Spahn und auch das Kanzleramt verschickt. Das Dokument liegt dem Tagesspiegel vor.

Gesundheitsminister Jens Spahn wird von der SPD wegen der Impfpolitik kritisiert. Foto: Odd Andersen/AFP

Darin wird unter anderem gefragt, warum die EU-Kommission „so wenig Impfdosen vorbestellt“ habe und warum „nicht Teile der von der EU nicht in Anspruch genommenen Dosen (...) für Deutschland bestellt“ würden. In dem Papier wird auch gefragt, warum die EU höhere Lieferangebote von Biontech und Moderna ausgeschlagen habe.

Im ARD-Morgenmagazin verteidigte sich Spahn: „Wir haben immer alle Informationen auch mit dem Corona-Kabinett, dem Bundestag und der Öffentlichkeit geteilt. Aber wo es weitere Fragen gibt, werden wir sie auch beantworten.“