Die Beratungen von Bund und Ländern zum Vorgehen in der Corona-Krise sind nach drei Stunden Verhandlungen um 18.30 Uhr unterbrochen worden. Kanzlerin Angela Merkel sind laut Tagesspiegel-Informationen die bisher diskutierten Maßnahmen zu wenig, da bisher alle ihre Vorschläge kassiert wurden.

Eigentlich wollte man nur für 15 Minuten eine Pause einlegen, wie mehrere Medien berichten. Stand 22 Uhr war der Gipfel noch nicht wieder gestartet. Aktuell gibt es getrennte Beratungen der Ministerpräsidenten. Kanzlerin Merkel soll es zu viel Widerstand gegen Ausgangsbeschränkungen gegeben haben. „Sie will Verschärfungen“, heißt es aus Regierungskreisen.

Die bis zur Unterbrechung diskutierten Maßnahmen seien nicht ausreichend, um die Infektionsdynamik zu brechen, habe Merkel gesagt. So könne man in der Öffentlichkeit nicht bestehen.

Laut Tagesspiegel-Informationen wurde in der stundenlangen Unterbrechung viel separat telefoniert. Alles entzündete sich an dem Streit um den kontaktarmen Urlaub im Land, in Ferienwohnungen oder Wohnmobilen nur für Bürger des jeweiligen Bundeslandes. Den Vorstoß hatten gemeinsam die Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, Daniel Günther (CDU), Niedersachsens, Stephan Weil (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD) gemacht.

Nachdem von Seiten der Bundesregierung zunächst lange rechtlich ausgeführt wurde, warum wegen der niedrigen Inzidenzen nicht einfach so die Rückreiseregeln für Mallorca-Urlauber mit Testpflicht und Quarantäne verschärft werden könnten, pochten die drei Länder auf eine Protokollnotiz, in der sie ihren Sonderweg festhalten wollten. Zumal in den Küstenländern die Inzidenzen unter 100 liegen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnte das ab. (Tsp)