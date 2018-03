Die SPD-Ministerriege ist komplett: Der niedersächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil wird neuer Minister für Arbeit und Soziales. Die nordrhein-westfälische Generalsekretärin Svenja Schulze übernimmt das Umweltministerium. Die bisherige Familienministerin Katarina Barley wird neue Justizministerin. Das bestätigten SPD-Kreise dem Tagesspiegel.

Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass Heiko Maas das Außenministerium von Sigmar Gabriel übernehmen soll. Die Neuköllner Bürgermeisterin Franziska Giffey wechselt ins Familienministerium. Schon länger klar ist, dass Olaf Scholz das Finanzministerium führen und Vizekanzler im neuen Kabinett werden soll.

Die SPD will am Freitagvormittag offiziell die Besetzung ihrer sechs Ministerien in der neuen großen Koalition beschließen und verkünden. Zunächst wird das SPD-Präsidium tagen, anschließend der 45 Mitglieder zählende Vorstand.

Merkels Kabinett steht

Hinter den SPD-Kulissen gab es heftige Debatten - Proporzregelungen machten das Ganze zum erbitterten Poker. Ein Posten für jemanden aus dem Osten, sowie je einer für Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen war der Anspruch, dazu drei Frauen, drei Männer.

Damit steht das neue Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die am kommenden Mittwoch im Bundestag erneut zur Regierungschefin gewählt werden soll, knapp ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl.

Neuer Wirtschaftsminister wird der bisherige CDU-Kanzleramtschef Peter Altmaier. Jens Spahn soll Gesundheitsminister werden. Julia Klöckner wird das Landwirtschaftsministerium übernehmen. Anja Karliczek leitet das Bildungsressort. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bleibt weiter im Amt. Kanzleramtsminister wird Helge Braun.

Aus München wechselt CSU-Chef Horst Seehofer ins Innenministerium. Andreas Scheuer wird neuer Verkehrsminister. Entwicklungsminister Gerd Müller konnte seinen Posten verteidigen.