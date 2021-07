Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am heutigen Donnerstag in der Bundespressekonferenz und stellt sich den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Dies ist voraussichtlich ihr letzter Auftritt dieser Art. Merkel tritt bei der Bundestagswahl im September nicht mehr an und zieht sich anschließend aus der Politik zurück.

Sie beginnt mit einer kurzen, traurigen Bilanz zu der Unwetterkatastrophe. „Wir trauen zum jetzigen Zeitpunkt um 170 Menschen“, sagt die Kanzlerin. Es gebe zudem große Schäden, die sich noch nicht genau beziffern lassen. Bund und Länder würden Hilfe leisten, aber: „Wir werden einen langen Atem brauchen.“

In ihrem Eingangsstatement kommt Merkel dann zur Lage in der Pandemie. Das Robert Koch-Institut entwickele angesichts der steigenden Zahlen aktuell Szenarien, ab wann wieder eine Überlastung des Gesundheitssystem drohe.

Fest stehe: „Eine Impfung schützt nicht nur Sie“, sagt Merkel mit Blick auf diejenigen, die zögern. „Werben Sie für den Impfschutz“, sagt Merkel. „Der Schlüssel, die Pandemie zu überwinden, da ist das einzige Mittel das Impfen“, sagt Merkel. „Jede Impfung zählt.“

Die Infektionszahlen stiegen wieder besorgniserregend an, daher brauche man auch weiter Masken und Abstandsregeln. „Wir wollen alle unsere Normalität zurück.“ Dies gehe aber nur gemeinsam über das Impfen: „Je mehr geimpft sind, desto freier werden wir wieder sein.“

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Es könne nötig werden, dass die Länder wieder weitere Maßnahmen ergreifen. Eine Vorverlegung der Ministerpräsidenten-Konferenz sei aber aktuell nicht vorgesehen, sagt Merkel. Sie sei aber offen, das zu machen, wenn es die Mehrheit der Ministerpräsidenten wolle. „Ich werde mich dem nicht verschließen“, so die Kanzlerin.

Klimapolitik wird schnell Thema

Eine der ersten Fragen bezieht sich auf die Klimapolitik. „Ich habe sehr, sehr viel Kraft in meinem politischen Leben eingesetzt, dass wir zumindest diesen Weg gehen konnten“, erwidert Merkel mit Blick auf das Pariser Abkommen und die CO2-Budgets der EU-Staaten.

Zuvor habe es allerdings bei den internationalen Klimaverhandlungen – etwa beim Klimagipfel in Kopenhagen – auch „Enttäuschungen“ für sie gegeben. „Es ist einiges passiert, wir sollten nicht so tun, dass nichts passiert ist. Gemessen an dem Ziel, unter zwei Grad Klimaerwärmung zu bleiben, ist nicht genug passiert“, sagt die Kanzlerin.

„Das Tempo muss angezogen werden, das wird vielleicht mit den wohl tiefer gehendsten Änderungen einhergehen, die wir kennen.“ Es müsse darauf geachtet werden, möglichst viele Menschen auf diesem Weg mitzunehmen.

Persönliche Fragen an Kanzlerin

Er werden auch persönliche Fragen gestellt. Wo sie am Abend der Bundestagswahl sein werde, wird Merkel gefragt? „Ich vermute im Umfeld der Partei der ich nahestehe“, sagt sie und sorgt mit einem Nachsatz für Lacher. „Deren Mitglied ich bin, natürlich.“

Ob ihre ostdeutsche Herkunft ihr immer noch wichtig sei, wird Merkel dann gefragt. „Ohne Herkunft keine Zukunft. Ich bin mit meinem Leben und meiner Biografie sehr im Reinen“, so die Kanzlerin. Diese biete gute Voraussetzungen für eine politische Laufbahn.

„Bundeskanzlerin kann man nicht werden, wenn man nicht weiß, wie es in der alten Bundesrepublik lief“, sagt Merkel und sagt, dass sie zum Beispiel nie in der alten BRD in die Schule ging. „Ich wünsche mir, dass es weiterhin ein großes Verständnis für Biografien aus der ehemaligen DDR geben wird.“

Sie habe immer versucht in Ost und West mit gleicher Stimme zu sprechen und nie unterschiedliche Positionen zu vertreten. „Das führt dazu, dass ich nicht immer allen gefallen habe, es war auch nicht immer ganz einfach.“

Sie erhoffe sich vom nächsten Kanzler weiterhin ein besonderes Verständnis für Ostdeutsche. Sie wünsche, „dass einfach ein großes Interesse für Biografien aus der ehemaligen DDR da ist“, sagt Merkel, die in der DDR aufgewachsen ist. Es gebe dort noch immer Verletzungen aus der Zeit der Wiedervereinigung.

Auf die Frage, was sie nach dieser vermutlich letzten Sommerpressekonferenz vermissen wird, sagt die Kanzlerin: „Was man vermisst, merkt man meistens erst, wenn man's nicht hat.“

Wie machen Frauen Politik?

Auch Frauen in der Politik und Feminismus werden Thema. Ob sich ihre Haltung zu Frauen in den vergangenen 16 Jahren verändert habe und ob es deutliche Unterschiede dabei gebe, wie Männer und Frauen Politik machen würden, wird die Kanzlerin gefragt. „Es sind nicht alle gleich, auch unter den Frauen und Männern nicht. es ist sehr schwer, da Charakteristika auszumachen“, wehrt Merkel ab. Dann aber lässt sie doch etwas durchblicken, als sie sagt: „Tendenziell gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Da gibt es auch Ausnahmen.“

Zur Frage vom Frauenanteil in Führungspositionen sagt Merkel, dass sie mit der Zeit gemerkt habe, dass „von selbst sehr wenig geht“. Die Unternehmen, die sich in Sachen Frauen in Vorständen nicht bewegten, hätten sie schon dazu gebracht, ihre Haltung zu überdenken und auf die Frauenquote zu pochen. „Das habe ich mir 1990, als ich in die Politik ging, einfacher vorgestellt“, gibt die Kanzlerin zu.

Allgemein gebe es aber eine „große Veränderung in der Gesellschaft". Sie freue sich, dass aus dem einst „Wickel-Volontariat“ genannten Elterngeld auch für Väter eine kleine Selbstverständlichkeit geworden sei.

Merkels Mini-Bilanz

Technische Probleme mit dem Mikrofonen behindern den Auftritt der Kanzlerin, die nun eine Art Mini-Bilanz ihrer Amtszeit zieht, als sie gefragt wird, ob sie das Wort „Krisen-Kanzlerin“ möge. „Es gibt immer Krisen, die ja auch Herausforderungen sind“, sagt sie und geht nochmal kurz auf die größten Herausforderungen ein: Finanzkrise, Euro-Krise, Flüchtlingskrise, Pandemie. „Meine Amtszeit war schon durchzogen von solchen Ereignissen.“

Merkel macht auch deutlich, dass sie Deutschland bei der Modernisierung und Zukunftstechnologien vor großen Herausforderungen sieht. Sie verweist auf Erkenntnisse der Pandemie, aber auch das enorme Entwicklungstempo der USA bei Chip-Technologie. „Wir sind ein starkes Land“, sagte Merkel. Mit Blick auf die Digitalisierung sagte sie: „Aber wir haben an einigen Stellen wirklich zu tun, um den hohen Standard, den wir haben, auch aufrechtzuerhalten.“ Um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, müsse die Forschungsquote auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung gesteigert werden.

Zum Hintergrund der aktuellen Lage

HOCHWASSER: Nach der verheerenden Flut hat Merkel besonders betroffene Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen besucht, sich einen eigenen Eindruck von den Schäden verschafft und rasche Hilfe zugesagt. „Wir werden gemeinsam alles daran setzen, dass das Geld schnell zu den Menschen kommt, die oft nichts mehr haben außer das, was sie am Leibe tragen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Bad Münstereifel.

[Alle aktuellen Entwicklungen zum Hochwasser lesen Sie hier in unserem Newsblog]

Am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett Soforthilfen von zunächst 200 Millionen Euro, die bei Bedarf auch noch aufgestockt werden können. Denn der Bund will jede Summe, die die Länder als Soforthilfe zahlen, in gleicher Höhe mitfinanzieren. Außerdem soll es ein Wiederaufbauprogramm geben, für das Milliardensummen veranschlagt werden.

CORONA: Die Hochwasserkatastrophe hat die Corona-Pandemie in den vergangenen Tagen etwas in den Hintergrund gedrängt, obwohl die Entwicklung besorgniserregend ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit mehr als zwei Wochen kontinuierlich. Zuletzt lag sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch bei 11,4 - beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli betrug sie noch 4,9.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Deutschland lesen Sie hier in unserem Newsblog]

„Man muss damit rechnen, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger wird als im Sommer“, sagte Merkel im August vergangenen Jahres. Das befürchten Gesundheitsexperten jetzt wieder. Und auch dieser fast ein Jahr alte Satz der Kanzlerin klingt, als wäre er von heute: „Es bleibt dabei: Es ist ernst, unverändert ernst - und nehmen Sie es auch weiterhin ernst.“

NORD STREAM 2: Durch die fast fertige Pipeline soll Gas von Russland direkt nach Deutschland fließen - vorbei an der Ukraine, durch die die bestehende Pipeline läuft. Die USA sehen das Projekt als „schlechten Deal“ an, weil es die Abhängigkeit Europas von russischer Energie verstärke. Sie befürchten auch, dass Russland die Pipeline als Druckmittel gegen die Ukraine einsetzen wird. Als sich die Kanzlerin in der vergangenen Woche in Washington mit US-Präsident Joe Biden traf, war die Kontroverse noch nicht ausgeräumt.

Am Dienstag wurde nun ein Durchbruch erzielt, Deutschland und die USA veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung. Die beiden Länder wollen demnach die Ukraine beim Aufbau eines „grünen Energiesektors“ unterstützen und sich dafür einsetzen, den Gastransit durch die Ukraine im nächsten Jahrzehnt zu sichern.

Mehr zum Thema Sicherheitszone von 100 Metern um Abbruchkante Einige Bewohner von Erftstadt dürfen dauerhaft in Wohnungen zurück

Weiter heißt es: Sollte Russland versuchen, „Energie als Waffe“ zu benutzen, oder weitere aggressive Handlungen gegen die Ukraine begehen, werde Deutschland auf nationaler Ebene handeln und in der Europäischen Union auf effektive Maßnahmen einschließlich Sanktionen drängen. Merkel hatte in Washington betont: „Unser Verständnis war und ist und bleibt, dass die Ukraine Transitland für Erdgas bleibt.“ (mit dpa)