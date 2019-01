In Danzig stehen die Menschen Schlange. Sie wollen Blut spenden für ihren beliebten Oberbürgermeister, der um sein Leben ringt. Pawel Adamaowicz war am Sonntagabend am Rande einer Benefizveranstaltung von einem Messerstecher attackiert worden. Mehrere Stiche trafen ihn in die Brust nahe dem Herzen und in den Unterleib, ehe Sicherheitskräfte den 27-Jährigen überwältigen konnten. Adamaowicz schwebt nach einer mehrstündigen Operation weiter in Lebensgefahr.

Täter hatte psychische Probleme

Nach erstem Anschein hatte der Angreifer kein politisches Motiv. Er gab an, er habe unschuldig im Gefängnis gesessen und sei dort "gefoltert" worden. Dafür mache er die damalige Regierungspartei "Bürgerplattform" verantwortlich, deren Mitglied der langjährige Bürgermeister früher war; und deshalb müsse Adamowicz sterben.

Die Bürgerplattform hatte Polen von 2007 bis 2008 Polen regiert. 2015 verlor sie die Parlamentswahl. Seither ist die nationalkonservative Partei "Recht und Gerechtigkeit" an der Macht. In den Großstädten hat die liberale Bürgerplattform jedoch weiter die Mehrheit. Danzigs populärer OB Adamowicz ist seit drei Jahren parteilos.

Der Angreifer wohnt in Danzig und hatte fünf Jahre wegen Banküberfällen im Gefängnis gesessen. Kürzlich war er entlassen worden. Während der Haft sei er mit psychischen Problemen aufgefallen, hieß es.

Die Spendenaktion ist Teil des politischen Wettbewerbs

Die Spendenaktion "Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy" (WOSP, zu deutsch: Großes Orchester der Weihnachtshilfe) ist eine der größten in Polen. Sie sammelt Geld für medizinische Geräte in Krankenhäusern und bedankt sich bei Spendern mit einem Aufkleber in Form eines roten Herzens sowie im Sommer mit dem "Pol'and' Rock-Festival Haltestelle Woodstock" in Küstrin an der Oder. Das Finale der Spendenaktion fällt traditionell auf den ersten oder zweiten Sonntag des neuen Jahres.

2019 fand es auf dem Kohlemarkt in Danzig statt. Der Angreifer stürmte die Bühne kurz vor 20 Uhr und stach auf den Oberbürgermeister ein. Danach wandte er sich in einer triumphierenden Geste an die vor der Bühne versammelten Menschen.

Nach dem Regierungswechsel 2015 haben die Behörden und die Katholische Kirche der Aktion ihre Unterstützung entzogen. Sie werfen dem Gründer Jerzy Owsiak eine Zweckentfremdung von Geldern vor. Die Opposition hat die Unterstützung für WOSP zu einem politischen Bekenntnis gegen die PiS-Regierung gemacht. 2018 sammelte WOSP 126 Millionen Zloty ein, zweieinhalb Mal so viel wie 2015, dem letzten Jahr der liberalen Regierung.

Wahlsieg ohne Unterstützung der Partei

Pawel Adamowicz regiert Danzig seit 20 Jahren und ist gerade zum sechsten Mal gewählt worden, obwohl seine bisherige Partei "Bürgerplattform" ihn nicht mehr aufstellte. Er ist eine progressive Stimme im heutigen Polen und setzt sich, zum Beispiel, für Homosexuelle ein.

Polnische Politiker aller Parteien verurteilten den Angriff. Präsident Andrzej Duda rief dazu auf, für Abramowicz zu beten.