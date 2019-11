Nach der Messerattacke in Den Haag sind die dabei verletzten drei Minderjährigen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen auf Twitter mit. Die Ermittlungen und die Suche nach dem flüchtigen Täter liefen weiter auf Hochtouren. Zum genauen Alter der Opfer gab es keine Angaben. Am Freitag hatte ein Mann in einer belebten Einkaufsstraße mit einem Messer um sich gestochen und drei Menschen verletzt – kurz nach dem Terroranschlag in London, bei dem zwei Menschen getötet worden waren.

Hinweise auf ein terroristisches Motiv gab es zwar nicht, die Polizei erklärte aber: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Sie leitete eine Großfahndung nach dem flüchtigen Täter ein.

Die Zeitung „De Telegraaf“ berichtete unter Berufung auf eine gut informierte Quelle, es habe den Anschein gehabt, dass die Opfer zufällig ausgesucht worden seien. Eine Augenzeugin berichtete, in der Einkaufstraße sei eine große Panik ausgebrochen. Niemand habe gewusst, was passiert sei. Zuerst sei gesagt worden, es sei geschossen worden. Die Polizei twitterte, die Familien der Verletzten seien informiert worden.

Mehrere Krankenwagen waren zum Ort des Geschehens in der Grote Marktstraat geeilt, die etwa 500 Meter vom Regierungssitz und dem Parlament entfernt ist.

In der Einkaufsgegend waren zum Zeitpunkt der Messerattacke am Abend laut Medienberichten immer noch viele Menschen wegen der Black-Friday-Verkaufsaktionen unterwegs.



Messerangriff in Den Haag: Polizisten am Tatort in der Grote Marktstraat Foto: dpa/Sem Van Der Wal/ANP

Die Polizei rief Zeugen dazu auf, Videos oder anderes Bildmaterial des Vorfalls zur Verfügung zu stellen.

Mehr zum Thema Tote und Verletzte auf der London Bridge Attentäter war vorzeitig aus der Haft entlassener Terrorist

Am Freitag hatte es bereits einen Messerangriff in London gegeben. Dort stach auf der London Bridge ein Mann auf mehrere Passanten ein. Zwei Menschen starben, drei weitere wurden verletzt. Die Polizei erschoss den Täter. Sie stufte den Angriff als Terrorakt ein. (dpa, Tsp)