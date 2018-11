Im Wahlkreis IA-01 haben Kathy und Holly es irgendwie geschafft, das Auto aus der Senke zurück auf den Feldweg zu steuern und setzen die Suche nach der unauffindbaren Hausnummer fort. Die Fahrt geht durch ein kleines Waldstück, dahinter finden sie eine Farm. Nummer 1493!

Eine Katze huscht in eine Scheune, massige Rinder grasen. Auf den Stufen zum Wohnhaus stehen Blumenkübel. Eine große blonde Frau in Jogginghosen öffnet. „Hi“, sagt Kathy, „schön haben Sie’s hier. Und Sie haben keinen Hund. Das ist immer gut für uns.“ – „Ich bin mehr so der Katzentyp“, sagt die Frau. – „Wir kommen für die Jackson County Democrats“, sagt Holly, „Sie sind als Demokratin registriert?“ Die Frau stutzt. „Nein. Eigentlich für die Republikaner.“

„Oh“, sagt Holly. „Werden Sie denn wählen gehen?“ – „Nein. Ich hasse die Politik. Es ist alles so polarisiert. Und ich streite nicht gern.“ – „Hey“, sagt sie noch, als Holly sich schon zum Gehen wendet. „Sind Sie nicht die Frau von Jack?“ Ja. „Grüßen Sie ihn. Er hat uns jahrzehntelang die Post gebracht.“

Für die Aktiven, wie Holly, Kathy und Kollin Crompton, ist die Schicksalswahl in diesen Tagen Hauptlebensinhalt. Für viele andere offenbar ein Randereignis oder eines, das sie bewusst ignorieren. Die Wahlbeteiligung ist bei den Kongresswahlen traditionell gering, nur rund 40 Prozent der US-Amerikaner haben sich in den vergangenen Jahren daran beteiligt. Und auch Donald Trump, auf den die ganze Welt zu starren scheint wie die Maus auf die Schlange, ist hier in der Agrarwüste von Iowa seltsam weit entfernt.

Fokus auf die Arbeiterklasse

Die Leute in Iowa würden sich bei dieser Wahl eher nach regionalen Themen entscheiden, Themen, die sie direkt beträfen, sagt Norm Sterzenbach. Trump spiele eine untergeordnete Rolle. Sterzenbach sitzt im zweiten Stock eines neuen Bürogebäudes mit Treppen aus Beton, Glas und Stahl in Iowas Hauptstadt Des Moines. „GPS Impact“ heißt seine Politikberatungsfirma, er arbeitet für demokratische Kandidaten.

Video 00:36 Min. Trump zu US-Farmern: 'Wir haben Europa für Euch geöffnet'

Norm Sterzenbach stammt aus einer alten Demokratenfamilie. Sein Vater, Norm Sterzenbach senior, war eine führende Figur in der „Iowa Brotherhood of Electrical Workers“, der Gewerkschaft der Elektroindustrie. Sterzenbach der Jüngere, ein drahtiger Mann mit energischem Blick, war selbst Generalsekretär der Partei in Iowa. In diesem Wahlkampf gestaltet GPS Impact unter anderem die Social-Media-Kampagne von Abby Finkenauer, einer jungen Politikerin, die den ersten Wahlkreis für die Demokraten zurückgewinnen will.

In Iowa haben die politischen Berater verstanden, dass Trump allein sie nicht zurück an die Macht bringt. Die Kampagne, die Sterzenbach für Finkenauer entworfen hat, setzt darauf, „blue collar workers“, die Arbeiterklasse, zurückzugewinnen. In Finkenauers Wahlwerbevideos sieht man ihren Vater als Schweißer arbeiten. Funken sprühen.

„Es wird ein gutes Jahr für die Demokraten“, sagt Sterzenbach. „Jetzt wählen zu gehen, ist doch das Einzige, was wir gerade machen können, um ein Zeichen zu setzen.“ An eine blaue Welle indes glaubt er schon im September, also vor dem Knick in den Umfragen nach der Anhörung von Brett Kavanaugh, nicht.

Republikaner rechnen mit verlorenen Sitzen

Ein paar Kilometer entfernt erhält man von Nick Ryan eine ähnliche Auskunft. Nein, sagt auch er, Donald Trump spiele bei den Midterms in Iowa keine große Rolle. Ryan ist ebenfalls politischer Berater, allerdings auf der anderen Seite. Seine Firma arbeitet für republikanische „PACs“, „Political Action Committees“, also Verbünde von Geldgebern, die einzelne Kandidaten unterstützen. Im Kongresswahlkampf 2018 berät Ryan PACs für Kandidaten in Kalifornien und Florida, aber auch im dritten Wahlbezirk von Iowa.

Ryans Wangen glühen, während er spricht, er trägt ein Trikot. „Shot some balls“, entschuldigt er seine Garderobe zur Begrüßung – in der Mittagspause hat er mit einem seiner Mitarbeiter Basketball gespielt. Die Büros seiner Firma sind in einem Gewerbegebiet nahe Des Moines angesiedelt und gruppieren sich um eine große Basketball-Halle.

Ja, klar, sagt Ryan, die Halle gehöre dem Unternehmen. „Hab das vor ein paar Jahren hier so bauen lassen.“ Mit Politikberatung und politischen Kampagnen kann man in Iowas Landeshauptstadt und überhaupt in den Vereinigten Staaten viel Geld verdienen – und Nick Ryan ist ähnlich gut im Geschäft wie sein Kollege Sterzenbach.

Bei Ryan bekommen die Republikaner für ihr Geld begründeten Optimismus. „Ich vermute“, sagt er, „dass wir Sitze verlieren werden. Dass wir unsere Mehrheit verlieren ist aber noch nicht ausgemacht.“ Die Demokraten, meint Ryan, hofften, Trump würde die Republikaner nach unten ziehen. „Aber die Wähler mögen ihn noch. Alles an ihm ist so intensiv, so persönlich. Man darf ihn nicht unterschätzen. Ich glaube deshalb nicht, dass es ein Jahr für eine blaue Welle ist.“