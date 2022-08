Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihd im Gazastreifen gezielt getötet. Der südliche Kommandeur des Islamischen Dschihads, Chalid Mansur, sei bei einem Luftangriff in der Stadt Rafah ums Leben gekommen, teilte das Militär am Sonntagmorgen mit. Zwei weitere ranghohe Dschihad-Mitglieder seien dabei ebenfalls getötet worden, darunter Mansurs Stellvertreter.

„In den vergangenen Tagen hat Mansur an der Vorbereitung eines Angriffs auf Israel mit einer Panzerabwehrrakete sowie Raketen gearbeitet“, hieß es in der Mitteilung. Er sei auch für Terroranschläge in der Vergangenheit verantwortlich.

Bereits am Freitagabend hatten Israels Streitkräfte den Militärchef der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) im Gazastreifen, Taisir al-Dschabari, getötet. Der hochrangige Kommandeur war dem Militär zufolge verantwortlich für zahlreiche Angriffe aus dem Gazastreifen. Militante Palästinenser reagierten daraufhin mit Raketenbeschuss.

Für den Tod der zwei führenden Kommandeure drohte die Organisation Islamischer Dschihad mit Vergeltung und erklärte: „Das Blut der Märtyrer wird nicht vergeudet, und die heiligen Krieger werden dieses Blut nicht trocknen lassen, bis sie die Siedlungen des Feindes mit ihren Raketen bombardiert haben.“

Am Sonntag zeichnete sich zudem ein weiterer Brennpunkt ab. So besuchten Juden ein großes Moscheegelände in Jerusalem, worin sie Reste zweier alter jüdischer Tempel sehen, derer sie gedenken wollten. Palästinensern gelten solche Besuche als religiöser und politischer Affront. Häufig ist es daraufhin zu gewaltsamen Protesten gekommen.



Militäraktion „Morgengrauen“ läuft seit Freitag

Das israelische Militär hatte am Freitag die großangelegte Militäraktion „Morgengrauen“ gegen den Islamischen Dschihad gestartet. Dabei wurden der Militärchef Taisir al-Dschabari und weitere PIJ-Mitglieder getötet. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Der israelische Regierungschef Jair Lapid sagte am Sonntag nach Angaben seines Büros, die Operation werde „so lange weitergehen wie notwendig“. Man bemühe sich dabei, dass Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen.

Die israelische Regierung werde „Terrororganisationen nicht erlauben, die Agenda in den Ortschaften am Rande des Gazastreifens zu bestimmen und israelische Bürger zu bedrohen“. Jair Lapid resümierte: „Wer Israel angreifen will, muss wissen, dass wir zu ihm gelangen werden.“

Bislang 29 Tote, 253 Verletzte

Auch in der Nacht zum Sonntag griff die Armee mehrere Ziele im Gazastreifen an. In den israelischen Grenzorten am Rande des Gazastreifens sowie im Umkreis von Jerusalem gab es am Sonntagmorgen wieder Raketenalarm.

Seit Freitag starben nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 29 Menschen. Mindestens 253 seien verletzt worden. Unter den Toten sind demnach neben weiteren PIJ-Mitgliedern sechs Kinder und vier Frauen.

Israel macht den Islamischen Dschihad für den Tod von fünf Kindern und einem Erwachsenen im Flüchtlingslager Dschabalia verantwortlich. Nach Angaben des Militärs wurden sie durch eine fehlgeleitete Dschihad-Rakete getötet.

Kinder beobachten am 6. August 2022 einen israelischen Luftangriff in Khan Yunis im südlichen Gaza-Streifen. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Kraftwerk in Gaza vorübergehend abgeschaltet

Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben wegen Treibstoffmangels vorübergehend abgeschaltet worden. „Aufgrund der gegenwärtigen Umstände und dem fehlenden Treibstoff wurde das Kraftwerk abgeschaltet“, teilte die Stromgesellschaft am Samstag in Gaza mit.

Die Stromversorgung in dem Palästinensergebiet werde deshalb von bisher zwölf auf vier Stunden reduziert. Aus Angst vor Angriffen nach der Festnahme eines militanten Palästinenserführers hatte Israel die Einfuhr von Treibstoff in das Gebiet am Montag gestoppt.

Ein Beamter der Stromgesellschaft teilte mit, die Abschaltung des Kraftwerks führe zu einer „katastrophalen Situation“ im Gazastreifen. Das Gebiet habe schon zuvor unter zu geringen Strommengen gelitten. Demnach seien täglich rund 550 Megawatt Strom notwendig, um die Bedürfnisse der rund zwei Millionen Einwohner abzudecken. Zuletzt seien jedoch nur 180 Megawatt verfügbar gewesen.

Gaza feuerte rund 190 Raketen auf Israel

In israelischen Gemeinden westlich von Jerusalem haben am Sonntagmorgen Sirenen geheult und vor Raketen gewarnt. Zudem seien Explosionen zu hören gewesen, berichteten Zeugen vor Ort. Das deutete darauf hin, dass die palästinensischen Raketenangriffe auf israelisches Territorium am Sonntag den dritten Tag in Folge anhielten und nun weiter entfernt liegende Gebiete zum Ziel hatten. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.

Am Freitag und Samstag hatte der radikale Islamische Dschihad rund 190 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Die meisten von ihnen gingen nach Angaben des israelischen Militärs auf offenem Gelände nieder oder wurden vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen. Rund 36 Raketen seien innerhalb des Gazastreifens gelandet.

Ein palästinensischer Mann trägt nach einem israelischen Luftangriff am 6. August 2022 in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen... Foto: SAID KHATIB / AFP

Ein Hamas-Sprecher kündigte Vergeltung an: „Die Besatzung (die Bezeichnung der Hamas für Israel) hat die roten Linien überschritten“.

Ägypten versucht zu vermitteln

Aus Kreisen der palästinensischen Führung hieß es, Ägypten, die Vereinten Nationen und Katar hätten mit Vermittlungsbemühungen begonnen, um die Gewalt zu beenden. Einen Durchbruch gebe es bislang allerdings nicht.

„Wir hoffen, einen Konsens zu erzielen, um so schnell wie möglich zur Ruhe zurückzukehren“, sagte ein ägyptischer Sicherheitsvertreter der Nachrichtenagentur AFP im Gazastreifen.

UN-Sicherheitsrat berät sich am Montag

Die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen sollen am Montag den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Aus Diplomatenkreisen verlautete am Samstag, dass ein Treffen des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irland, Frankreich, Norwegen und China angefragt worden sei. Eine Uhrzeit stand zunächst noch nicht fest. Das Treffen soll hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Seit mehreren Tagen erhöhte Alarmbereitschaft

Der Dschihad ist eng mit Israels Erzfeind Iran verbunden und verübt aus dem Gazastreifen regelmäßig Raketenangriffe auf Israel. Das israelische Militär sperrte über mehrere Tage hinweg Gebiete am Rande des Küstenstreifens ab und erhöhte die Alarmbereitschaft.

Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen Einwohner unter sehr schlechten Bedingungen. Die von der EU als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte 2007 gewaltsam die Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Gebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. Beide Staaten begründen die Maßnahme mit Sicherheitsinteressen. (dpa,Reuters,AFP)