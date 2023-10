Millionenschaden in Leipzig Unbekannte drehen Wasserhähne in Neubau auf

Unbekannte haben in Leipzig in einem gerade fertig gestellten Gebäude für Überschwemmungen gesorgt und dadurch nach ersten Schätzungen einen Schaden in Millionenhöhe verursacht.

Wie die Polizei in der sächsischen Stadt am Montag mitteilte, drehten sie Wasserhähne auf und verstopften zugleich Abflüsse. Es sei eine „erhebliche Wassermenge“ in das Gebäude geflossen.

Normale Sachbeschädigung. So urteilt die Polizei bislang.

Die Tat im Stadtteil Connewitz wurde der Polizei den Angaben zufolge am Sonntagvormittag gemeldet. Um welche Art von Gebäude es sich handelte, konnten die Beamtinnen und Beamten auf Nachfrage zunächst nicht sagen.

Hinweise auf eine politisch motivierte Tat lagen demnach zunächst nicht vor, die Ermittlungen liefen zunächst wegen einer normalen Sachbeschädigung. Die Hintergründe seien aber noch nicht abschließend geklärt, hieß es weiter.

Der Leipziger Stadtteil Connewitz ist als eine Hochburg der militanten linken Szene bekannt. (AFP)